सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को स्पेशल एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट की तरफ से रिहाई के आदेश के बाद प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘सच्चाई की जीत हुई है. सत्यमेव जयते.’

दरअसल, दिल्ली की स्पेशल एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने 14 अक्टूबर को जंतर मंतर के प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने के मामले को लेकर बुधवार (21 अक्टूबर) को सुनवाई की. इस दौरान सीजेपी के दोनों सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. सुनवाई के दौरान जमानतदारों के कागजात भी जमा किए गए. इसके बाद SEM कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया.

सौरव-रांका की रिहाई पर अभिजीत दीपके का इमोशनल पोस्ट

VIDEO | Delhi: "Truth has triumphed," says CJP leader Saurav Das after special executive magistrate orders release of him and Ashutosh Ranka. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/HrUugV9KCt — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026

https://t.co/25SBg8s97h — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स – इंस्टाग्राम और X पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म ‘चक दे इंडिया’ के एक इमोशनल सीन का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे भाई अब आजाद हैं.’

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