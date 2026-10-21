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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’

सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’

दिल्ली की स्पेशल एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Oct 2026 07:43 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को स्पेशल एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट की तरफ से रिहाई के आदेश के बाद प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘सच्चाई की जीत हुई है. सत्यमेव जयते.’

दरअसल, दिल्ली की स्पेशल एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने 14 अक्टूबर को जंतर मंतर के प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने के मामले को लेकर बुधवार (21 अक्टूबर) को सुनवाई की. इस दौरान सीजेपी के दोनों सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. सुनवाई के दौरान जमानतदारों के कागजात भी जमा किए गए. इसके बाद SEM कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया.

सौरव-रांका की रिहाई पर अभिजीत दीपके का इमोशनल पोस्ट

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स – इंस्टाग्राम और X पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म ‘चक दे इंडिया’ के एक इमोशनल सीन का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे भाई अब आजाद हैं.’

खबर अपडेट हो रही है. 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 21 Oct 2026 07:23 PM (IST)
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