पशुओं में आ जाएगी फौलादी ताकत, इस पौधे की जड़ का कराएं सेवन

दूध उत्पादन बढ़ाने में मिल सकती है मदद: शतावर की जड़ को पशुओं के लिए उपयोगी माना जाता है. दावा किया जाता है कि, इसे खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. हालांकि इसका असर हर पशु में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.