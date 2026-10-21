Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरपशुओं में आ जाएगी फौलादी ताकत, इस पौधे की जड़ का कराएं सेवन

पशुओं में आ जाएगी फौलादी ताकत, इस पौधे की जड़ का कराएं सेवन

शतावर का इस्तेमाल इंसानों के साथ पशुओं के लिए भी किया जाता है. इसे गाय, भैंस और बकरी को खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. लेकिन पशुओं को इसे कितनी मात्रा में और कैसे देना चाहिए? यहां जानें..

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 21 Oct 2026 04:24 PM (IST)
शतावर का इस्तेमाल इंसानों के साथ पशुओं के लिए भी किया जाता है. इसे गाय, भैंस और बकरी को खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. लेकिन पशुओं को इसे कितनी मात्रा में और कैसे देना चाहिए? यहां जानें..

Cattle Care Tips: पशुओं को सेहतमंद रखने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अक्सर उनके खानपान पर खास ध्यान देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, शतावर नाम के औषधीय पौधे की जड़ का इस्तेमाल पशुओं के लिए भी किया जाता है? गाय, भैंस और बकरी को शतावर की जड़ खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसे खिलाने का तरीका और मात्रा पशु के वजन व सेहत के हिसाब से तय होनी चाहिए. आइए जानते हैं पशुओं को शतावर की जड़ देने से जुड़ी 6 जरूरी बातें.

1/6
शतावर की जड़ का होता है इस्तेमाल: शतावर एक औषधीय पौधा है, जिसकी जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेद में लंबे समय से होता आया है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका उपयोग पशुओं के खानपान में भी किया जाता है.
शतावर की जड़ का होता है इस्तेमाल: शतावर एक औषधीय पौधा है, जिसकी जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेद में लंबे समय से होता आया है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका उपयोग पशुओं के खानपान में भी किया जाता है.
2/6
दूध उत्पादन बढ़ाने में मिल सकती है मदद: शतावर की जड़ को पशुओं के लिए उपयोगी माना जाता है. दावा किया जाता है कि, इसे खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. हालांकि इसका असर हर पशु में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.
दूध उत्पादन बढ़ाने में मिल सकती है मदद: शतावर की जड़ को पशुओं के लिए उपयोगी माना जाता है. दावा किया जाता है कि, इसे खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. हालांकि इसका असर हर पशु में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.
3/6
गाय, भैंस और बकरी को दिया जाता है: डेयरी करने वाले किसान शतावर का इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं. लेकिन गाय, भैंस और बकरी की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए सभी को एक जैसी मात्रा देना सही नहीं है.
गाय, भैंस और बकरी को दिया जाता है: डेयरी करने वाले किसान शतावर का इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं. लेकिन गाय, भैंस और बकरी की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए सभी को एक जैसी मात्रा देना सही नहीं है.
4/6
पशु के वजन के हिसाब से तय होती है मात्रा: शतावर की जड़ कितनी मात्रा में देनी है, यह पशु के वजन, उम्र और सेहत पर निर्भर कर सकता है. इसलिए बिना जानकारी के इसे पशु के आहार में शामिल न करें.
पशु के वजन के हिसाब से तय होती है मात्रा: शतावर की जड़ कितनी मात्रा में देनी है, यह पशु के वजन, उम्र और सेहत पर निर्भर कर सकता है. इसलिए बिना जानकारी के इसे पशु के आहार में शामिल न करें.
5/6
पशु चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी: शतावर खिलाने से पहले पशु चिकित्सक से इसकी सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका पूछें. इससे पशु की जरूरत के मुताबिक सही फैसला लेने में मदद मिलेगी.
पशु चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी: शतावर खिलाने से पहले पशु चिकित्सक से इसकी सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका पूछें. इससे पशु की जरूरत के मुताबिक सही फैसला लेने में मदद मिलेगी.
6/6
संतुलित आहार का भी रखें ध्यान: केवल शतावर की जड़ खिलाने से पशुओं की ताकत या दूध उत्पादन बढ़ने की गारंटी नहीं है. इसके साथ हरा चारा, सूखा चारा, साफ पानी और जरूरत के मुताबिक संतुलित आहार देना भी जरूरी है.
संतुलित आहार का भी रखें ध्यान: केवल शतावर की जड़ खिलाने से पशुओं की ताकत या दूध उत्पादन बढ़ने की गारंटी नहीं है. इसके साथ हरा चारा, सूखा चारा, साफ पानी और जरूरत के मुताबिक संतुलित आहार देना भी जरूरी है.
Published at : 21 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Agriculture News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कम जगह में कैसे उगाएं ज्यादा बैंगन? ये उपाय आएंगे काम
कम जगह में कैसे उगाएं ज्यादा बैंगन? ये उपाय आएंगे काम
एग्रीकल्चर
अब वीबी जी राम जी में 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा काम, इस राज्य ने बदले नियम
अब वीबी जी राम जी में 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा काम, इस राज्य ने बदले नियम
एग्रीकल्चर
सर्दियों में कीटनाशक छिड़कते समय बिल्कुल न करें ये गलती, हो जाएगा नुकसान
सर्दियों में कीटनाशक छिड़कते समय बिल्कुल न करें ये गलती, हो जाएगा नुकसान
एग्रीकल्चर
सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली का तोहफा, डिप्टी CM ने भेजा 100 टन राशन
सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली का तोहफा, डिप्टी CM ने भेजा 100 टन राशन
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद की दो टूक, '...तो BJP भी धोखा खाएगी'
यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद की दो टूक, '...तो BJP भी धोखा खाएगी'
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
विश्व
मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'
मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'
इंडिया
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
इंडिया
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
Home Tips
How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget