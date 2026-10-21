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पशुओं में आ जाएगी फौलादी ताकत, इस पौधे की जड़ का कराएं सेवन
शतावर का इस्तेमाल इंसानों के साथ पशुओं के लिए भी किया जाता है. इसे गाय, भैंस और बकरी को खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. लेकिन पशुओं को इसे कितनी मात्रा में और कैसे देना चाहिए? यहां जानें..
Cattle Care Tips: पशुओं को सेहतमंद रखने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अक्सर उनके खानपान पर खास ध्यान देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, शतावर नाम के औषधीय पौधे की जड़ का इस्तेमाल पशुओं के लिए भी किया जाता है? गाय, भैंस और बकरी को शतावर की जड़ खिलाने से दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसे खिलाने का तरीका और मात्रा पशु के वजन व सेहत के हिसाब से तय होनी चाहिए. आइए जानते हैं पशुओं को शतावर की जड़ देने से जुड़ी 6 जरूरी बातें.
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Published at : 21 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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