किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का वीडियो शेयर कर उन्हीं की पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है. रिजिजू ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें खरगे देश में चुनाव और संविधान पर बयान देते सुनाई दे रहे हैं. इस वीडियो में खरगे ने कहा, 'संविधान ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी से जीतो. हम जीते तभी हैं, हारे भी हैं.' कांग्रेस अध्यक्ष का ये वीडियो शेयर कर रिजिजू ने लिखा, 'कृप्या कांग्रेस के बॉस को यह समझाएं. कांग्रेस नेता को यह बात क्यों नहीं समझा सके?'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और राहुल गांधी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विपक्षी मार्च को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी चुनावी हार की झुंझलाहट में न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर दबाव बना रहा है. 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था, जिसे दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोक दिया था.

Please explain this to congress boss! कांग्रेस नेता को यह बात क्यों नहीं समझा सके? https://t.co/LIl2FfiJeh — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2026

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इससे पहले चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार हमला करने को लेकर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप पर लगाया था कि जब भी उसे जनता का समर्थन नहीं मिलता, वह संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगती है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक निकायों को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही स्वयं कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है.

रिजिजू का ये बयान तब आया था जब विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकाला था. हालांकि, चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षाकर्मियों ने आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया. इसके बाद राहुल गांधी, पार्टी नेता प्रियंका गांधी और अन्य समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन के परिसर में घुस गए और वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे थे.