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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात

किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह देश में चुनाव और संविधान पर बयान देते सुनाई दे रहे हैं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का वीडियो शेयर कर उन्हीं की पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है. रिजिजू ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें खरगे देश में चुनाव और संविधान पर बयान देते सुनाई दे रहे हैं. इस वीडियो में खरगे ने कहा, 'संविधान ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी से जीतो. हम जीते तभी हैं, हारे भी हैं.' कांग्रेस अध्यक्ष का ये वीडियो शेयर कर रिजिजू ने लिखा, 'कृप्या कांग्रेस के बॉस को यह समझाएं. कांग्रेस नेता को यह बात क्यों नहीं समझा सके?'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और राहुल गांधी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विपक्षी मार्च को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी चुनावी हार की झुंझलाहट में न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर दबाव बना रहा है. 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था, जिसे दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोक दिया था.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इससे पहले चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार हमला करने को लेकर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप पर लगाया था कि जब भी उसे जनता का समर्थन नहीं मिलता, वह संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगती है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक निकायों को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही स्वयं कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है.

रिजिजू का ये बयान तब आया था जब विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकाला था. हालांकि, चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षाकर्मियों ने आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया. इसके बाद राहुल गांधी, पार्टी नेता प्रियंका गांधी और अन्य समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन के परिसर में घुस गए और वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे थे.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 21 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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