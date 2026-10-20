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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरतुलसी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? सर्दियों में ऐसे करें देखभाल

तुलसी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? सर्दियों में ऐसे करें देखभाल

Tulsi Plant Care: ठंड की शुरुआत के साथ ही तुलसी के पौधा अचानक मुरझाने लगना है. कई बार तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने भी लगती हैं. ऐसे में यहां जानें सर्दियों में तुलसी की देखभाल के 6 आसान टिप्स.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 20 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tulsi Plant Care: ठंड की शुरुआत के साथ ही तुलसी के पौधा अचानक मुरझाने लगना है. कई बार तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने भी लगती हैं. ऐसे में यहां जानें सर्दियों में तुलसी की देखभाल के 6 आसान टिप्स.

Tulsi Care Tips: सर्दियां शुरू होते ही तुलसी के पौधे की रौनक अचानक कम होने लगती है. कभी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो कभी ठंड और पाले की वजह से पौधा मुरझा जाता है. ऐसे में कई बार लोग अनजाने में ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे जड़ें भी सड़ने लगती हैं. अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा है, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप उसे सर्दियों में भी हरा-भरा रख सकते हैं. आगे जानें तुलसी की देखभाल के 6 आसान तरीके.

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ठंड और पाले से बचाएं: सर्दियों में ठंड और पाले से तुलसी की पत्तियां पीली होकर झड़ सकती हैं. इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसे पर्याप्त धूप मिले और ठंडी हवा व पाले से बचाव हो सके.
ठंड और पाले से बचाएं: सर्दियों में ठंड और पाले से तुलसी की पत्तियां पीली होकर झड़ सकती हैं. इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसे पर्याप्त धूप मिले और ठंडी हवा व पाले से बचाव हो सके.
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गमले में पानी न जमा होने दें: तुलसी को ऐसे गमले में लगाएं, जिसमें पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद हों. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए मिट्टी की नमी देखकर ही सिंचाई करें.
गमले में पानी न जमा होने दें: तुलसी को ऐसे गमले में लगाएं, जिसमें पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद हों. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए मिट्टी की नमी देखकर ही सिंचाई करें.
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गोबर की खाद का इस्तेमाल करें: पौधे की अच्छी बढ़त के लिए अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें. बिना जरूरत रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से बचें.
गोबर की खाद का इस्तेमाल करें: पौधे की अच्छी बढ़त के लिए अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें. बिना जरूरत रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से बचें.
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समय-समय पर मिट्टी बदलें: तुलसी की मिट्टी की ऊपरी परत को समय-समय पर हल्का हटाकर नई मिट्टी मिलाएं. इससे मिट्टी की हालत बेहतर रखने और पौधे की बढ़त में मदद मिल सकती है.
समय-समय पर मिट्टी बदलें: तुलसी की मिट्टी की ऊपरी परत को समय-समय पर हल्का हटाकर नई मिट्टी मिलाएं. इससे मिट्टी की हालत बेहतर रखने और पौधे की बढ़त में मदद मिल सकती है.
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पत्तियों पर लगे कीड़ों को हटाएं: तुलसी की पत्तियों को खाने वाले हरे कीड़ों की नियमित जांच करें. कीड़े दिखाई देने पर उन्हें हाथ से या साफ लकड़ी की मदद से सावधानी से हटा दें, ताकि पौधे को ज्यादा नुकसान न हो.
पत्तियों पर लगे कीड़ों को हटाएं: तुलसी की पत्तियों को खाने वाले हरे कीड़ों की नियमित जांच करें. कीड़े दिखाई देने पर उन्हें हाथ से या साफ लकड़ी की मदद से सावधानी से हटा दें, ताकि पौधे को ज्यादा नुकसान न हो.
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पिंचिंग और छंटाई करें: अगर तुलसी का पौधा लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें शाखाएं कम निकल रही हैं, तो उसके बढ़ते हुए ऊपरी सिरे को हल्के से हटाएं. इससे नई शाखाएं निकलने में मदद मिल सकती है. साथ ही, सूखी और खराब पत्तियों को भी हटाते रहें.
पिंचिंग और छंटाई करें: अगर तुलसी का पौधा लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें शाखाएं कम निकल रही हैं, तो उसके बढ़ते हुए ऊपरी सिरे को हल्के से हटाएं. इससे नई शाखाएं निकलने में मदद मिल सकती है. साथ ही, सूखी और खराब पत्तियों को भी हटाते रहें.
Published at : 20 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Agriculture News

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