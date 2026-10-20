तुलसी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? सर्दियों में ऐसे करें देखभाल

पिंचिंग और छंटाई करें: अगर तुलसी का पौधा लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें शाखाएं कम निकल रही हैं, तो उसके बढ़ते हुए ऊपरी सिरे को हल्के से हटाएं. इससे नई शाखाएं निकलने में मदद मिल सकती है. साथ ही, सूखी और खराब पत्तियों को भी हटाते रहें.