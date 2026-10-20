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तुलसी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? सर्दियों में ऐसे करें देखभाल
Tulsi Plant Care: ठंड की शुरुआत के साथ ही तुलसी के पौधा अचानक मुरझाने लगना है. कई बार तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने भी लगती हैं. ऐसे में यहां जानें सर्दियों में तुलसी की देखभाल के 6 आसान टिप्स.
Tulsi Care Tips: सर्दियां शुरू होते ही तुलसी के पौधे की रौनक अचानक कम होने लगती है. कभी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो कभी ठंड और पाले की वजह से पौधा मुरझा जाता है. ऐसे में कई बार लोग अनजाने में ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे जड़ें भी सड़ने लगती हैं. अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा है, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप उसे सर्दियों में भी हरा-भरा रख सकते हैं. आगे जानें तुलसी की देखभाल के 6 आसान तरीके.
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Published at : 20 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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