खेत में ज्यादा पानी न भरने दें: मटर की फसल में अधिक पानी जमा होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इससे पौधे कमजोर हो सकते हैं और फफूंद से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और निकासी का रास्ता खुला रखें.