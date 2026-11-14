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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरPea Farming: मटर में फूल आते ही किसान न करें ये 6 गलतियां, घट सकती है पैदावार

Pea Farming: मटर में फूल आते ही किसान न करें ये 6 गलतियां, घट सकती है पैदावार

Pea Crop Care: मटर में फूल और फलियां बनने के समय की गई छोटी सी गलती पैदावार घटा सकती है. ज्यादा यूरिया, गलत सिंचाई और कीटों की अनदेखी से बचने के लिए किसान इन जरूरी बातों का ध्यान रखें.

Written By : ईशा  | Updated at : 14 Nov 2026 06:20 PM (IST)
Pea Crop Care: मटर में फूल और फलियां बनने के समय की गई छोटी सी गलती पैदावार घटा सकती है. ज्यादा यूरिया, गलत सिंचाई और कीटों की अनदेखी से बचने के लिए किसान इन जरूरी बातों का ध्यान रखें.

Matar Ki Kheti: सर्दियों में मटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ समय पर बुवाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि फूल आने और फलियां बनने के समय भी खास देखभाल जरूरी होती है. इस दौरान जरा सी लापरवाही किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है. ज्यादा यूरिया डालना, खेत में पानी भरना या कीटों को नजरअंदाज करना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में अगर आप भी मटर की खेती कर रहे हैं, तो इन 6 बातों का जरूर ध्यान रखें.

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फूल और फलियां बनने के समय रखें खास ध्यान: मटर में फूल आने और फलियां बनने का समय बहुत जरूरी होता है. इस दौरान खेत की नियमित निगरानी करें. पौधों की बढ़वार, पत्तियों का रंग और फूलों की स्थिति देखते रहें, ताकि कोई परेशानी होने पर समय रहते उसका पता चल सके.
फूल और फलियां बनने के समय रखें खास ध्यान: मटर में फूल आने और फलियां बनने का समय बहुत जरूरी होता है. इस दौरान खेत की नियमित निगरानी करें. पौधों की बढ़वार, पत्तियों का रंग और फूलों की स्थिति देखते रहें, ताकि कोई परेशानी होने पर समय रहते उसका पता चल सके.
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बिना जरूरत ज्यादा यूरिया न डालें: कई किसान पौधों की तेजी से बढ़वार के लिए ज्यादा यूरिया डाल देते हैं. इससे पत्तियां और तने तो खूब बढ़ सकते हैं, लेकिन फलियों और दानों की पैदावार पर वैसा असर नहीं पड़ता. इसलिए जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से बचें.
बिना जरूरत ज्यादा यूरिया न डालें: कई किसान पौधों की तेजी से बढ़वार के लिए ज्यादा यूरिया डाल देते हैं. इससे पत्तियां और तने तो खूब बढ़ सकते हैं, लेकिन फलियों और दानों की पैदावार पर वैसा असर नहीं पड़ता. इसलिए जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से बचें.
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खाद का इस्तेमाल सोच-समझकर करें: मटर की फसल को सही पोषण मिलना जरूरी है. इसके लिए मिट्टी की जांच के आधार पर खाद डालें. बिना जानकारी के बार-बार खाद डालने से फसल को नुकसान हो सकता है. जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें.
खाद का इस्तेमाल सोच-समझकर करें: मटर की फसल को सही पोषण मिलना जरूरी है. इसके लिए मिट्टी की जांच के आधार पर खाद डालें. बिना जानकारी के बार-बार खाद डालने से फसल को नुकसान हो सकता है. जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें.
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खेत में ज्यादा पानी न भरने दें: मटर की फसल में अधिक पानी जमा होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इससे पौधे कमजोर हो सकते हैं और फफूंद से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और निकासी का रास्ता खुला रखें.
खेत में ज्यादा पानी न भरने दें: मटर की फसल में अधिक पानी जमा होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इससे पौधे कमजोर हो सकते हैं और फफूंद से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और निकासी का रास्ता खुला रखें.
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मिट्टी में नमी बनाए रखें: खेत में ज्यादा पानी नुकसान पहुंचाता है, तो लंबे समय तक सूखापन भी फसल के लिए ठीक नहीं है. मिट्टी की नमी और मौसम देखकर हल्की सिंचाई करें. खासकर फूल और छोटी फलियां बनने के समय पानी की कमी न होने दें.
मिट्टी में नमी बनाए रखें: खेत में ज्यादा पानी नुकसान पहुंचाता है, तो लंबे समय तक सूखापन भी फसल के लिए ठीक नहीं है. मिट्टी की नमी और मौसम देखकर हल्की सिंचाई करें. खासकर फूल और छोटी फलियां बनने के समय पानी की कमी न होने दें.
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कीट और रोगों पर नजर रखें: खेत में रोजाना पौधों को देखें. अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे कमजोर हो रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं, तो लापरवाही न करें. कीटनाशक या दवा का छिड़काव अपनी मर्जी से न करें. सही दवा और उसकी मात्रा के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें.
कीट और रोगों पर नजर रखें: खेत में रोजाना पौधों को देखें. अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे कमजोर हो रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं, तो लापरवाही न करें. कीटनाशक या दवा का छिड़काव अपनी मर्जी से न करें. सही दवा और उसकी मात्रा के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें.
Published at : 14 Nov 2026 06:20 PM (IST)
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