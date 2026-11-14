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Pea Farming: मटर में फूल आते ही किसान न करें ये 6 गलतियां, घट सकती है पैदावार
Pea Crop Care: मटर में फूल और फलियां बनने के समय की गई छोटी सी गलती पैदावार घटा सकती है. ज्यादा यूरिया, गलत सिंचाई और कीटों की अनदेखी से बचने के लिए किसान इन जरूरी बातों का ध्यान रखें.
Matar Ki Kheti: सर्दियों में मटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ समय पर बुवाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि फूल आने और फलियां बनने के समय भी खास देखभाल जरूरी होती है. इस दौरान जरा सी लापरवाही किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है. ज्यादा यूरिया डालना, खेत में पानी भरना या कीटों को नजरअंदाज करना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में अगर आप भी मटर की खेती कर रहे हैं, तो इन 6 बातों का जरूर ध्यान रखें.
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Published at : 14 Nov 2026 06:20 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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