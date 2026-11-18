Vermicompost Business: गांव में रहने वाले लोग खेती-किसानी के साथ अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने का काम कर सकते हैं. इसमें गोबर, सूखे पत्ते और खेतों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल होता है. इन चीजों से तैयार खाद का इस्तेमाल किसान खेतों में और लोग घरों की बागवानी में करते हैं. ऐसे में गांव में रहकर कम जगह और सीमित बजट में यह काम शुरू किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे शुरू करने का तरीका.

वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए खास तरह के केंचुओं की मदद ली जाती है. ये केंचुए गोबर और दूसरे सड़े-गले जैविक पदार्थों को खाद में बदल देते हैं. इस खाद में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं. किसान इसका इस्तेमाल खेतों की मिट्टी को बेहतर बनाने और फसलों की बढ़वार में मदद के लिए करते हैं. वहीं, नर्सरी और गार्डनिंग का काम करने वाले लोग भी इसे खरीदते हैं.

कैसे शुरू करें यह कारोबार?

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनें, जहां पानी जमा न होता हो और छाया की अच्छी व्यवस्था हो. शुरुआत में बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है. घर के पास खाली जगह या खेत के किसी हिस्से में छोटे स्तर पर यूनिट तैयार की जा सकती है.

इसके बाद खाद बनाने के लिए पक्का या कच्चा बेड तैयार करें. बेड में गोबर, सूखे पत्ते, फसल के अवशेष और दूसरे जैविक पदार्थ डालें. ध्यान रखें कि ताजा गोबर सीधे केंचुओं के साथ न डालें. इसे कुछ समय तक सड़ने दें, ताकि इसकी गर्मी कम हो जाए. इसके बाद इसमें केंचुए छोड़ें.

किन चीजों पर आएगा खर्च?

छोटे स्तर पर यह काम शुरू करने के लिए करीब 1 लाख रुपये का शुरुआती बजट रखा जा सकता है. इसमें बेड बनाने, छाया की व्यवस्था करने, केंचुए खरीदने, पानी के इंतजाम, कच्चे माल और खाद पैक करने के लिए बोरे या पैकेट खरीदने का खर्च शामिल हो सकता है. अगर आपके पास खुद का गोबर और जैविक कचरा उपलब्ध है, तो कच्चे माल पर होने वाला खर्च कम हो सकता है. शुरुआत में कम बेड बनाकर काम शुरू करें और मांग बढ़ने पर धीरे-धीरे कारोबार बढ़ाएं.

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खाद तैयार होने के बाद कहां बेचें?

तैयार वर्मी कंपोस्ट को स्थानीय किसानों, खाद की दुकानों, पौधों की नर्सरी और बागवानी करने वाले लोगों को बेच सकते हैं. इसके अलावा आसपास के गांवों में किसानों से सीधे संपर्क बनाकर भी खाद की बिक्री की जा सकती है. खाद को अच्छी तरह छानकर और नमी का ध्यान रखते हुए पैक करें, ताकि उसे रखना और पहुंचाना आसान हो.

इन बातों का रखें ध्यान

वर्मी कंपोस्ट बनाते समय बेड में नमी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन पानी भरने नहीं देना चाहिए. तेज धूप और ज्यादा गर्मी से केंचुओं को बचाएं. बेड में प्लास्टिक, कांच या केमिकल मिला कचरा न डालें. सबसे जरूरी बात यह है कि कारोबार शुरू करने से पहले आसपास के बाजार में खाद की मांग और बिक्री का भाव पता कर लें.

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