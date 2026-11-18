Namo Drone Didi Yojana: खेती-किसानी में अब सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही हैं. खेतों में दवा और खाद का छिड़काव करने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है.

इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे खेती के काम में मदद करने के साथ अपनी कमाई भी कर सकें. ड्रोन खरीदने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाती है. ऐसे में गांव की महिलाएं इस योजना से जुड़कर रोजगार का नया रास्ता अपना सकती हैं.

क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना?

नमो ड्रोन दीदी योजना का मकसद ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाना और उन्हें खेती से जुड़े कामों में रोजगार देना है. इसके तहत चुने गए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए जाते हैं. इन ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में खाद और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए किया जाता है. इससे महिलाओं को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है और वे अपने आसपास के किसानों को भी छिड़काव की सुविधा दे सकती हैं.

ड्रोन खरीदने पर मिलती है 80 फीसदी तक मदद

इस योजना के तहत ड्रोन खरीदने पर सरकार 80 फीसदी तक सब्सिडी देती है. यह मदद अधिकतम 8 लाख रुपये तक हो सकती है. यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और जरूरी सामान खरीदने के लिए अच्छी-खासी मदद मिल सकती है. बाकी पैसे के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है, जिससे पूरा खर्च एक साथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

महिलाओं को मुफ्त में मिलती है ट्रेनिंग

योजना में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन चलाने की 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है. इसमें ड्रोन उड़ाना और खेतों में खाद व कीटनाशक का छिड़काव करना सिखाया जाता है. ट्रेनिंग पूरी होने पर महिलाओं को ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे वे यह काम कर सकती हैं.



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किसानों का काम होगा आसान, महिलाओं को मिलेगी कमाई

ड्रोन से खेतों में छिड़काव करने पर किसानों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं. पहले जहां मजदूरों की मदद से छिड़काव करने में काफी समय लगता था, वहीं ड्रोन से बड़े खेतों में भी जल्दी काम पूरा हो जाता है. इससे मजदूरी और पानी की बचत हो सकती है. साथ ही, छिड़काव करने वाले व्यक्ति को कीटनाशक और दवाओं के सीधे संपर्क में आने से भी बचाया जा सकता है.

हर महीने 25 हजार रुपये तक कमाई का मौका

ड्रोन और ट्रेनिंग मिलने के बाद महिलाएं अपने गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी किसानों के खेतों में किराए पर छिड़काव कर सकती हैं. इससे उन्हें कमाई का मौका मिलेगा. काम मिलने पर महिलाएं हर महीने 15 हजार से 25 हजार रुपये तक अतिरिक्त कमा सकती हैं. हालांकि, कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कितना काम मिलता है, खेत कितना बड़ा है और छिड़काव का कितना पैसा तय होता है. इस तरह नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को नई तकनीक सिखाने के साथ खुद कमाने का मौका भी देती है.

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