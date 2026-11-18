गीतकार जावेद अख्तर ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं. जावेद अख्तर ने यह भी बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी की किताब को पढ़ना शुरू किया है.

जावेद अख्तर ने कहा, 'मैंने इसे पढ़ना शुरू किया है और मुझे यह काफी दिलचस्प लग रही है. यह बहुत अच्छी किताब है. इसकी लेखन शैली बहुत सहज है. इसे पढ़ना आसान है. मैं इसे पढ़ पा रहा हूं, लेकिन अभी पूरा नहीं किया है.'

बुक पर फिल्म बनाने के सवाल पर क्या बोले जावेद अख्तर

यह पूछे जाने पर कि क्या इस संस्मरण पर फीचर फिल्म बनाई जानी चाहिए, जावेद अख्तर ने कहा, 'मैंने अभी पूरी पढ़ी ही नहीं है तो कैसे बताऊं, ये सिर्फ धार्मिक लोग ही कर सकते हैं कि बिना पढ़े किताब की इज्जत करें.'

VIDEO | Mumbai: Screenwriter, lyricist Javed Akhtar on Sonia Gandhi's book, says, "I have started to read the book... I am finding it very interesting. It's a very good read. The style of writing is very pleasant. It's an easy read. Let me put it on record, I have great respect for Sonia Gandhi. I am not a Congress person, but I have respect for her because I knew her personally once... I am very impressed." #SoniaGandhiBook #JavedAkhtar (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026

जावेद अख्तर ने की सोनिया गांधी की तारीफ

उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा, 'मैंने अभी इसे पूरा नहीं पढ़ा है. मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन सोनिया गांधी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है. मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनसे काफी प्रभावित हूं.'

गौरतलब है कि जावेद अख्तर अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' पर भी प्रतिक्रिया दी. जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्म के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन अभी यह फिल्म नहीं देखी है.

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