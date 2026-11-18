Greasy Stove Knob Cleaner: गैस चूल्हे के नॉब ऐसी जगह हैं, जिन्हें खाना बनाते समय बार-बार हाथ लगाया जाता है. कभी हाथों पर लगा तेल नॉब पर चिपक जाता है, तो कभी सब्जी या करी के छींटे पड़ने से इन पर गंदगी जम जाती है. इसके अलावा खाना बनाते समय निकलने वाली भाप भी नॉब पर चिपचिपी परत जमा कर सकती है. कुछ समय बाद नॉब देखने में गंदे और चिपचिपे लगने लगते हैं.

अगर आपके गैस चूल्हे के नॉब भी ऐसे ही हो गए हैं तो इन्हें साफ करने के लिए बहुत ज्यादा रगड़ने या किसी तेज केमिकल की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है. इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

गैस बंद करके नॉब निकालें

नॉब साफ करने से पहले सबसे जरूरी है कि गैस चूल्हा पूरी तरह बंद और ठंडा हो. अगर संभव हो तो रेगुलेटर से गैस की सप्लाई भी बंद कर दें. इसके बाद नॉब को हल्के हाथ से सीधा खींचकर निकालें. ज्यादातर नॉब आसानी से बाहर आ जाते हैं. अगर नॉब आसानी से नहीं निकल रहा है, तो उसे हल्का सा हिलाते हुए निकालने की कोशिश करें. ज्यादा जोर लगाकर खींचने से नॉब के अंदर का हिस्सा या स्टेम खराब हो सकता है. निकाले गए सभी नॉब को एक छोटी कटोरी में रख दें, ताकि वे इधर-उधर न गिरें.





गर्म पानी और डिश सोप में भिगोएं

अब एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें अच्छी मात्रा में डिश सोप डालें. सभी नॉब को इस पानी में डालकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे नॉब पर जमी चिकनाई और सूखे हुए खाने के दाग नरम होने लगेंगे. इसके बाद इन्हें साफ करना आसान हो जाएगा और ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर नॉब पर तेल की परत ज्यादा जमी हुई है, तो पानी में एक बड़ा चम्मच सफेद सिरका भी डाल सकते हैं. इससे चिपचिपी चिकनाई को ढीला करने में मदद मिलती है.

पुराने टूथब्रश से साफ करें

15 से 20 मिनट तक भिगोने के बाद नॉब को पानी से बाहर निकालें. अब एक पुराने टूथब्रश की मदद से इन्हें साफ करें. खासतौर पर नॉब की किनारियों, ग्रूव्स और पीछे के हिस्से पर ध्यान दें, क्योंकि इन छोटी जगहों पर गंदगी ज्यादा जमा हो सकती है. अगर नॉब पर जली हुई या बहुत पुरानी गंदगी चिपकी है, तो दो चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को गंदे हिस्से पर लगाएं और करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद टूथब्रश से हल्के हाथ से साफ करें.





नॉब के छोटे गैप में जमा गंदगी निकालने के लिए टूथपिक या कॉटन बड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. हालांकि, स्टील वूल या बहुत खुरदरे स्क्रबर से नॉब को साफ करने से बचें. इससे प्लास्टिक या मेटल की सतह पर खरोंच आ सकती है.

चूल्हे के आसपास का हिस्सा भी साफ करें

जब नॉब पानी में भिगो रहे हों, तब गैस चूल्हे के आसपास का हिस्सा भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए एक कपड़े को साबुन वाले पानी में हल्का गीला करें और नॉब के स्टेम के आसपास की जगह को पोंछें. ध्यान रखें कि चूल्हे पर सीधे पानी न डालें. पानी को गैस के खुले हिस्सों या गैस ओपनिंग के अंदर जाने से भी रोकें.

नॉब को अच्छी तरह धोकर सुखाएं

सफाई के बाद सभी नॉब को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उनमें लगा साबुन और बेकिंग सोडा पूरी तरह निकल जाए. खासतौर पर छोटे-छोटे ग्रूव्स में कोई अवशेष न रह जाए, इसका ध्यान रखें. इसके बाद नॉब को साफ कपड़े से अच्छी तरह सुखाएं. कुछ मिनट के लिए इन्हें हवा में भी सूखने दें. नॉब को वापस लगाने से पहले यह पूरी तरह सूखा होना चाहिए, क्योंकि बची हुई नमी से आगे चलकर नॉब में चिपचिपाहट या जंग की समस्या हो सकती है.

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पूरी तरह सूखने के बाद नॉब को वापस उसके स्टेम पर लगा दें. इसे हल्के हाथ से घुमाकर देखें कि वह आसानी से घूम रहा है या नहीं. अगर नॉब सही तरीके से लगा है और आसानी से घूम रहा है, तो गैस चूल्हे को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. नॉब को लंबे समय तक साफ रखने के लिए रोज या कुछ दिनों के अंतर पर एक साफ कपड़े से हल्का पोंछते रहें. इससे तेल और खाने की गंदगी की मोटी परत बनने से पहले ही साफ हो जाएगी और अगली बार नॉब साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

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