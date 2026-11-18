जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी लतीफ भट को मार गिराया. वो मस्जिद में छिपा था. इस दौरान सुरक्षाबलों ने सरेंडर करने की अपील की, वो नहीं माना. इसके बाद लतीफ को बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा और सुरक्षाबलों ने उसे ढेर कर दिया.

इस कामयाबी से गदगद सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सुरक्षाबलों को बधाई दी. उन्होंने साथ ही एक्स पर मुहावरा शेयर करते हुए लिखा, ''Congratulations guys. Some dishes are best served cold, even in cold weather.'' इसका मतलब है, ''कुछ जवाब ठंडे दिमाग से और सही वक्त पर दिए जाएं तो ज्यादा असरदार होते हैं.''

CRPF के महानिदेशक (DG) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद 14 नवंबर को कश्मीर का दौरा किया था. यह दौरा ऐसे समय में हुआ था जब लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश चल रही थी. उन्होंने कुलगाम जिले के अखरान में उस जगह का भी दौरा किया जहां हमला हुआ था. हमले में तीन जवान घायल हुए थे.

Congratulations guys. Some dishes are best served cold, even in cold weather. — GP Singh (@gpsinghips) November 18, 2026

वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक्स पर लिखा, ''तुम भाग तो सकते हो, पर छिप नहीं सकते!''

You Can Run But You Can't Hide ! — J&K Police (@JmuKmrPolice) November 18, 2026

भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, ''कुलगाम के जंगलपुरा इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP) से मिली सटीक जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आज सुबह एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया.''

सेना ने कहा, ''ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी ने मस्जिद में शरण ली. सुरक्षाबलों ने इस दौरान बहुत संयम बरता और धार्मिक स्थल की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा. उन्होंने आतंकवादी को मस्जिद परिसर से बाहर निकलने पर मजबूर किया और फिर उसे मार गिराया. ऑपरेशन अभी भी जारी है.''

कुलगाम के ख्रेवन चदेर (अशमुजी) का रहने वाला 22 वर्षीय लतीफ भट पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था.

कौन था लतीफ भट?

वह 2025 की शुरुआत में अपने घर से लापता हो गया था. जिसके बाद उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में, पाकिस्तान में बैठे सज्जाद गुल ने उसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT)- TRF के नेटवर्क में शामिल कर लिया.

लतीफ ने अशमुजी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी. उसने कुछ समय के लिए कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाई की और उग्रवाद में शामिल होने से पहले वह बढ़ई (कारपेंटर) का काम करता था. उसका साथी उमर निसार भट 16 नवंबर को कुलगाम के लरनू बाईपास पर हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था.