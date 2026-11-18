साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले SAFF कप 2026 का चैंपियन भारत बन गया है. भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया. इस धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भारतीय फुटबॉल टीम ने 10वीं बार SAFF कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है. फाइनल की बात करें तो पाकिस्तान ने पहला गोल दागकर बढ़त बनाई थी. भारत ने अपने दोनों गोल दूसरे हाफ में दागे, एक तो 90 मिनट की समाप्ति से 2 मिनट पहले ही आया. पाकिस्तान के लिए पहला गोल आलमगीर गाजी ने 45+1वें मिनट में दागा. पाकिस्तान ने पहला गोल दागकर बढ़त बनाई, जिससे भारतीय टीम पर दबाव आ गया.

Smiles, celebrations and the Tricolour flying high! 🇮🇳💙 #SAFFChampionship2026 #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/CORE9IeztV — Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026

दूसरे हाफ में सुहैल अहमद भट्ट ने भारत के लिए पहला गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर किया. सुहैल ने 60वें मिनट में गोल मारा. अंतिम पलों तक स्कोर बराबर रहा, जिससे खेल रोमांचक बन गया. अब एक भी गलती भारी पड़ती, एक अच्छा एफर्ट आपको चैंपियन बनाता. और ये एफर्ट आया भारत के संदीप मंडी की तरफ से, जिन्होंने मैच समाप्ति से 2 मिनट पहले गोल दागा.

संदीप ने 88वें मिनट में गोल मारकर भारत को बढ़त दिला दी, स्कोर 2-1 हो गया. फिर कोई गोल नहीं आया और अंतिम सीटी के साथ भारत चैंपियन बन गया.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'

सोशल मीडिया पर SAFF फाइनल के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय टीम को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं. बता दें कि ये सम्मान दिखाने के लिए होता है, जिसमें टीम के खिलाड़ी दोनों तरफ लाइन में खड़े होकर तालियां बजाते हैं. जिसको सम्मान दिया जाता है वो लाइन से होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं.

Pakistan gives a Guard of Honour to Champions India 🇮🇳 🔥 Our #IndianFootball Team wins the SAFF Championship 2026 by defeating Pakistan 2-1 in the grand finale 🏆 https://t.co/W6r36RGMTg — Indian Football Updates (@IndianFootyBest) November 17, 2026

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