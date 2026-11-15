कितनी कमाई हो सकती है? कमाई की बात करें तो गधी के दूध का भाव करीब 200 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकता है. इस हिसाब से अगर 5 गधियां रोजाना औसतन 1 लीटर दूध दें और महीने में 30 दिन दूध मिले, तो कुल 150 लीटर दूध होगा. इसकी बिक्री से करीब 30,000 रुपये महीने की कमाई हो सकती है. वहीं, 10 गधियों से करीब 60,000 रुपये महीने की बिक्री हो सकती है