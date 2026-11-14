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Strawberry Gardening: घर की बालकनी में उगाएं मीठी स्ट्रॉबेरी, बस अपनाएं ये 6 आसान तरीके
Strawberry Farming: सर्दियों में घर पर ताजी स्ट्रॉबेरी खाने का मजा ही अलग है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से उगाया जा सकता है? यहां जानें गमले में स्ट्रॉबेरी कैसे उगा सकते हैं.
Strawberry Gardening Tips: सर्दियों में मिलने वाली मीठी और रसीली स्ट्रॉबेरी खाना भला किसे पसंद नहीं होता. लेकिन इसके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर की छोटी सी बालकनी या छत पर भी स्ट्रॉबेरी उको गमले में लगा सकते हैं. इसके लिए न तो बड़े बगीचे की जरूरत है और न ही ज्यादा खर्च की. बस सही गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल से घर पर ही ताजी स्ट्रॉबेरी तैयार कर सकते हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 03:19 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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