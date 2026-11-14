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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरStrawberry Gardening: घर की बालकनी में उगाएं मीठी स्ट्रॉबेरी, बस अपनाएं ये 6 आसान तरीके

Strawberry Gardening: घर की बालकनी में उगाएं मीठी स्ट्रॉबेरी, बस अपनाएं ये 6 आसान तरीके

Strawberry Farming: सर्दियों में घर पर ताजी स्ट्रॉबेरी खाने का मजा ही अलग है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से उगाया जा सकता है? यहां जानें गमले में स्ट्रॉबेरी कैसे उगा सकते हैं.

Written By : ईशा  | Updated at : 14 Nov 2026 03:20 PM (IST)
Strawberry Farming: सर्दियों में घर पर ताजी स्ट्रॉबेरी खाने का मजा ही अलग है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से उगाया जा सकता है? यहां जानें गमले में स्ट्रॉबेरी कैसे उगा सकते हैं.

Strawberry Gardening Tips: सर्दियों में मिलने वाली मीठी और रसीली स्ट्रॉबेरी खाना भला किसे पसंद नहीं होता. लेकिन इसके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर की छोटी सी बालकनी या छत पर भी स्ट्रॉबेरी उको गमले में लगा सकते हैं. इसके लिए न तो बड़े बगीचे की जरूरत है और न ही ज्यादा खर्च की. बस सही गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल से घर पर ही ताजी स्ट्रॉबेरी तैयार कर सकते हैं.

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सही पौधे का चुनाव करें: सबसे पहले नर्सरी से स्ट्रॉबेरी का स्वस्थ पौधा या रनर खरीदें. पौधा लेते समय ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां हरी हों और जड़ें मजबूत हों. कमजोर या पीली पत्तियों वाले पौधे लेने से बचें.
सही पौधे का चुनाव करें: सबसे पहले नर्सरी से स्ट्रॉबेरी का स्वस्थ पौधा या रनर खरीदें. पौधा लेते समय ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां हरी हों और जड़ें मजबूत हों. कमजोर या पीली पत्तियों वाले पौधे लेने से बचें.
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सही गमला चुनें: स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए 8 से 12 इंच गहरा गमला इस्तेमाल कर सकते हैं. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. आप इसे हैंगिंग पॉट या बालकनी की रेलिंग वाले गमले में भी लगा सकते हैं.
सही गमला चुनें: स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए 8 से 12 इंच गहरा गमला इस्तेमाल कर सकते हैं. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. आप इसे हैंगिंग पॉट या बालकनी की रेलिंग वाले गमले में भी लगा सकते हैं.
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मिट्टी तैयार करने का तरीका: स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी अच्छी रहती है. इसके लिए सामान्य मिट्टी में कोकोपीट और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिला सकते हैं. इससे जड़ों को बढ़ने में मदद मिलेगी.
मिट्टी तैयार करने का तरीका: स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी अच्छी रहती है. इसके लिए सामान्य मिट्टी में कोकोपीट और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिला सकते हैं. इससे जड़ों को बढ़ने में मदद मिलेगी.
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धूप और पानी का रखें ध्यान: पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना 6 से 8 घंटे धूप मिल सके. मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पानी दें. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, वरना जड़ें खराब हो सकती हैं.
धूप और पानी का रखें ध्यान: पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना 6 से 8 घंटे धूप मिल सके. मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पानी दें. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, वरना जड़ें खराब हो सकती हैं.
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समय पर खाद देना जरूरी: पौधे की अच्छी बढ़वार और ज्यादा फल पाने के लिए समय-समय पर खाद डालें. इसके लिए गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. फूल और फल आने के समय संतुलित खाद दें. जरूरत से ज्यादा खाद डालने से बचें.
समय पर खाद देना जरूरी: पौधे की अच्छी बढ़वार और ज्यादा फल पाने के लिए समय-समय पर खाद डालें. इसके लिए गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. फूल और फल आने के समय संतुलित खाद दें. जरूरत से ज्यादा खाद डालने से बचें.
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पौधे की सफाई और फलों की तुड़ाई: समय-समय पर पौधे से सूखी और पीली पत्तियां हटा दें. गमले में उगने वाले छोटे खरपतवार भी साफ करते रहें. जब स्ट्रॉबेरी पूरी तरह लाल हो जाए और उसमें अच्छी खुशबू आने लगे, तब उसे डंठल के थोड़े हिस्से के साथ तोड़ लें.
पौधे की सफाई और फलों की तुड़ाई: समय-समय पर पौधे से सूखी और पीली पत्तियां हटा दें. गमले में उगने वाले छोटे खरपतवार भी साफ करते रहें. जब स्ट्रॉबेरी पूरी तरह लाल हो जाए और उसमें अच्छी खुशबू आने लगे, तब उसे डंठल के थोड़े हिस्से के साथ तोड़ लें.
Published at : 14 Nov 2026 03:19 PM (IST)
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