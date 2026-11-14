पौधे की सफाई और फलों की तुड़ाई: समय-समय पर पौधे से सूखी और पीली पत्तियां हटा दें. गमले में उगने वाले छोटे खरपतवार भी साफ करते रहें. जब स्ट्रॉबेरी पूरी तरह लाल हो जाए और उसमें अच्छी खुशबू आने लगे, तब उसे डंठल के थोड़े हिस्से के साथ तोड़ लें.