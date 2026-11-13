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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMurrah Buffalo: डेयरी की क्वीन है ये भैंस, दूध बेचकर हर महीने कमाएं 65 हजार रुपये!

Murrah Buffalo: डेयरी की क्वीन है ये भैंस, दूध बेचकर हर महीने कमाएं 65 हजार रुपये!

Murrah Buffalo Farming: मुर्रा भैंस पालन किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. इसकी दूध देने की क्षमता से लेकर दूध की कीमत तक, जानें कैसे डेयरी फार्मिंग से हर महीने अच्छी आमदनी हो सकती है.

Written By : ईशा  | Updated at : 13 Nov 2026 06:24 PM (IST)
Murrah Buffalo Farming: मुर्रा भैंस पालन किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. इसकी दूध देने की क्षमता से लेकर दूध की कीमत तक, जानें कैसे डेयरी फार्मिंग से हर महीने अच्छी आमदनी हो सकती है.

Buffalo Farming: अगर आप खेती के साथ कमाई का दूसरा जरिया तलाश रहे हैं, तो डेयरी फार्मिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है. सही नस्ल की भैंस चुनकर आप हर महीने दूध बेचकर नियमित आमदनी कर सकते हैं. मुर्रा भैंस अपनी ज्यादा दूध देने की क्षमता और दूध में अच्छी फैट मात्रा के लिए जानी जाती है. इसे डेयरी की क्वीन भी कहते हैं. इसके दूध के साथ गोबर और बच्चों से भी अतिरिक्त कमाई की जा सकती है.

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दूध देने में आगे है मुर्रा भैंस: मुर्रा नस्ल की भैंस अपनी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है. सामान्य देखभाल में यह रोजाना 12 से 18 लीटर तक दूध दे सकती है. वहीं, बेहतर नस्ल और देखभाल होने पर कुछ भैंसें 20 लीटर या इससे ज्यादा दूध भी देती हैं.
दूध देने में आगे है मुर्रा भैंस: मुर्रा नस्ल की भैंस अपनी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है. सामान्य देखभाल में यह रोजाना 12 से 18 लीटर तक दूध दे सकती है. वहीं, बेहतर नस्ल और देखभाल होने पर कुछ भैंसें 20 लीटर या इससे ज्यादा दूध भी देती हैं.
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दूध में फैट की मात्रा ज्यादा: मुर्रा भैंस के दूध में करीब 7 से 8 प्रतिशत तक फैट पाया जाता है. इस वजह से इसके दूध से घी, मक्खन और पनीर जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है.
दूध में फैट की मात्रा ज्यादा: मुर्रा भैंस के दूध में करीब 7 से 8 प्रतिशत तक फैट पाया जाता है. इस वजह से इसके दूध से घी, मक्खन और पनीर जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है.
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दूध बेचकर हर महीने अच्छी कमाई: मुर्रा भैंस के दूध का भाव करीब 60 से 80 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकता है. अगर दो भैंसों से रोजाना 28 लीटर दूध मिलता है और इसे 75 रुपये प्रति लीटर बेचा जाए, तो महीने में करीब 65 हजार रुपये की कुल आमदनी हो सकती है.
दूध बेचकर हर महीने अच्छी कमाई: मुर्रा भैंस के दूध का भाव करीब 60 से 80 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकता है. अगर दो भैंसों से रोजाना 28 लीटर दूध मिलता है और इसे 75 रुपये प्रति लीटर बेचा जाए, तो महीने में करीब 65 हजार रुपये की कुल आमदनी हो सकती है.
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गोबर से भी होगा फायदा: भैंस के गोबर को खेतों में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्च कुछ कम किया जा सकता है. इसके अलावा गोबर से अतिरिक्त कमाई का रास्ता भी बन सकता है.
गोबर से भी होगा फायदा: भैंस के गोबर को खेतों में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्च कुछ कम किया जा सकता है. इसके अलावा गोबर से अतिरिक्त कमाई का रास्ता भी बन सकता है.
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भैंस के बच्चों से अतिरिक्त आमदनी: डेयरी फार्मिंग में कमाई सिर्फ दूध तक सीमित नहीं रहती. भैंस के बच्चों को बड़ा करके बेचने से भी पशुपालक अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं.
भैंस के बच्चों से अतिरिक्त आमदनी: डेयरी फार्मिंग में कमाई सिर्फ दूध तक सीमित नहीं रहती. भैंस के बच्चों को बड़ा करके बेचने से भी पशुपालक अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं.
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अच्छे दूध उत्पादन के लिए रखें ध्यान: भैंस को संतुलित आहार, साफ पानी और हवादार व साफ जगह देना जरूरी है. साथ ही समय-समय पर पशु चिकित्सक से जांच और जरूरी टीकाकरण करवाते रहें, ताकि भैंस स्वस्थ रहे और दूध उत्पादन अच्छा बना रहे.
अच्छे दूध उत्पादन के लिए रखें ध्यान: भैंस को संतुलित आहार, साफ पानी और हवादार व साफ जगह देना जरूरी है. साथ ही समय-समय पर पशु चिकित्सक से जांच और जरूरी टीकाकरण करवाते रहें, ताकि भैंस स्वस्थ रहे और दूध उत्पादन अच्छा बना रहे.
Published at : 13 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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