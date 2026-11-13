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Murrah Buffalo: डेयरी की क्वीन है ये भैंस, दूध बेचकर हर महीने कमाएं 65 हजार रुपये!
Murrah Buffalo Farming: मुर्रा भैंस पालन किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. इसकी दूध देने की क्षमता से लेकर दूध की कीमत तक, जानें कैसे डेयरी फार्मिंग से हर महीने अच्छी आमदनी हो सकती है.
Buffalo Farming: अगर आप खेती के साथ कमाई का दूसरा जरिया तलाश रहे हैं, तो डेयरी फार्मिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है. सही नस्ल की भैंस चुनकर आप हर महीने दूध बेचकर नियमित आमदनी कर सकते हैं. मुर्रा भैंस अपनी ज्यादा दूध देने की क्षमता और दूध में अच्छी फैट मात्रा के लिए जानी जाती है. इसे डेयरी की क्वीन भी कहते हैं. इसके दूध के साथ गोबर और बच्चों से भी अतिरिक्त कमाई की जा सकती है.
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Published at : 13 Nov 2026 06:24 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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