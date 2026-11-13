दूध बेचकर हर महीने अच्छी कमाई: मुर्रा भैंस के दूध का भाव करीब 60 से 80 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकता है. अगर दो भैंसों से रोजाना 28 लीटर दूध मिलता है और इसे 75 रुपये प्रति लीटर बेचा जाए, तो महीने में करीब 65 हजार रुपये की कुल आमदनी हो सकती है.