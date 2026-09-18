गौशाला खोलने पर सरकार देगी सब्सिडी, जानें कितनी मिलेगी मदद

सरकार सिर्फ गौशाला खोलने के लिए ही मदद नहीं दे रही है. बल्कि पशुओं की देखभाल के लिए भी कई तरह की दूसरी सहायता दे रही है. योजना के तहत चारे के लिए मिलने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाया गया है. जिससे पशुपालकों पर पैसों का बोझ कम पड़े. इसके अलावा हर ब्लॉक में विशेष योजनाओं पर काम चल रहा है,. जिससे दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिले और छोटे किसानों को इसका पूरा फायदा मिल सके.