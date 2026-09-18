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गौशाला खोलने पर सरकार देगी सब्सिडी, जानें कितनी मिलेगी मदद

गौशाला खोलने पर सरकार दे रही है पूरे 10 लाख रुपये तक की भारी-भरकम सब्सिडी. इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं और कैसे मिलेगा इस शानदार योजना का पूरा फायदा. जान लीजिए पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Sep 2026 04:33 PM (IST)
गौशाला खोलने पर सरकार दे रही है पूरे 10 लाख रुपये तक की भारी-भरकम सब्सिडी. इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं और कैसे मिलेगा इस शानदार योजना का पूरा फायदा. जान लीजिए पूरी खबर.

खेती किसानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिल सके. इसी कड़ी में पशुपालकों और किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है जो डेयरी बिजनेस से जुड़े लोगों की किस्मत बदल सकती है. मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन को आर्थिक मजबूती देने के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है.

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इस योजना के तहत अगर कोई भी पशुपालक 25 गायों की गौशाला खोलता है. तो सरकार की तरफ से उसे पूरे 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस स्कीम का मकसद ग्रामीण इलाकों में डेयरी सेक्टर को आधुनिक बनाना और दूध के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना है. योजना में मिलने वाली दस लाख रुपये की रकम का इस्तेमाल गौशाला के निर्माण कार्य में किया जा सकेगा.
इस योजना के तहत अगर कोई भी पशुपालक 25 गायों की गौशाला खोलता है. तो सरकार की तरफ से उसे पूरे 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस स्कीम का मकसद ग्रामीण इलाकों में डेयरी सेक्टर को आधुनिक बनाना और दूध के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना है. योजना में मिलने वाली दस लाख रुपये की रकम का इस्तेमाल गौशाला के निर्माण कार्य में किया जा सकेगा.
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इस पैसे से गौशाला के लिए मजबूत शेड बनवाने, पशुओं के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करने और चारे के भंडारण के लिए गोदाम तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी. इसके अलावा गौशाला परिसर में बिजली कनेक्शन और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी इस अनुदान का पूरा उपयोग किया जा सकता है.
इस पैसे से गौशाला के लिए मजबूत शेड बनवाने, पशुओं के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करने और चारे के भंडारण के लिए गोदाम तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी. इसके अलावा गौशाला परिसर में बिजली कनेक्शन और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी इस अनुदान का पूरा उपयोग किया जा सकता है.
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सरकार का मुख्य मकसद अपने राज्य को देश की मिल्क कैपिटल के तौर पर स्थापित करना है. गांवों में ज्यादातर कमाई के जरिए खेती और दूध का बिजनेस ही है. जिसमें अब सरकार किसानों को आर्थिक मदद दे रही है. जब गांवों में मार्डन डेयरी यूनिट्स लगेंगी. तो युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और किसानों की आमदनी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.
सरकार का मुख्य मकसद अपने राज्य को देश की मिल्क कैपिटल के तौर पर स्थापित करना है. गांवों में ज्यादातर कमाई के जरिए खेती और दूध का बिजनेस ही है. जिसमें अब सरकार किसानों को आर्थिक मदद दे रही है. जब गांवों में मार्डन डेयरी यूनिट्स लगेंगी. तो युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और किसानों की आमदनी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.
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सरकार सिर्फ गौशाला खोलने के लिए ही मदद नहीं दे रही है. बल्कि पशुओं की देखभाल के लिए भी कई तरह की दूसरी सहायता दे रही है. योजना के तहत चारे के लिए मिलने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाया गया है. जिससे पशुपालकों पर पैसों का बोझ कम पड़े. इसके अलावा हर ब्लॉक में विशेष योजनाओं पर काम चल रहा है,. जिससे दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिले और छोटे किसानों को इसका पूरा फायदा मिल सके.
सरकार सिर्फ गौशाला खोलने के लिए ही मदद नहीं दे रही है. बल्कि पशुओं की देखभाल के लिए भी कई तरह की दूसरी सहायता दे रही है. योजना के तहत चारे के लिए मिलने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाया गया है. जिससे पशुपालकों पर पैसों का बोझ कम पड़े. इसके अलावा हर ब्लॉक में विशेष योजनाओं पर काम चल रहा है,. जिससे दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिले और छोटे किसानों को इसका पूरा फायदा मिल सके.
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इस योजना का लाभ राज्य के किसानों, पशुपालकों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को भी आसानी से मिल जाएगा. जो भी व्यक्ति गौपालन में रुचि रखता है और डेयरी का कमर्शियल काम शुरू करना चाहता है वह इसके लिए पात्र है. हालांकि इसके लिए आवेदक के पास गौशाला चलाने के लिए पर्याप्त जमीन और सही जगह होना सबसे जरूरी शर्त है.
इस योजना का लाभ राज्य के किसानों, पशुपालकों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को भी आसानी से मिल जाएगा. जो भी व्यक्ति गौपालन में रुचि रखता है और डेयरी का कमर्शियल काम शुरू करना चाहता है वह इसके लिए पात्र है. हालांकि इसके लिए आवेदक के पास गौशाला चलाने के लिए पर्याप्त जमीन और सही जगह होना सबसे जरूरी शर्त है.
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इस सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी कागजातों का होना भी बहुत जरूरी है. आवेदक के पास अपना पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन के कागजात और मोबाइल नंबर होना जरूरी है. इसके अलावा विभाग की मांग के अनुसार एक छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ सकती है. जिसमें गौशाला के पूरे प्रोजेक्ट का खाका साफ तौर पर दिखाया गया हो.
इस सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी कागजातों का होना भी बहुत जरूरी है. आवेदक के पास अपना पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन के कागजात और मोबाइल नंबर होना जरूरी है. इसके अलावा विभाग की मांग के अनुसार एक छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ सकती है. जिसमें गौशाला के पूरे प्रोजेक्ट का खाका साफ तौर पर दिखाया गया हो.
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आपको बता दें सरकार गौशाला संचालन के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है. अगर आप 25 गायों के साथ गौशाला खोलना चाह रह रहे हैं तो पहले आपको संबंधित विभाग इस बारे में आवेदन की प्रक्रिया का पता कर लेना जरूरी है. पहले आपको कितने पैसे खुदसे लगाने होंगे और सब्सिडी की रकम कब आपके खाते में आएगी. जिससे बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
आपको बता दें सरकार गौशाला संचालन के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है. अगर आप 25 गायों के साथ गौशाला खोलना चाह रह रहे हैं तो पहले आपको संबंधित विभाग इस बारे में आवेदन की प्रक्रिया का पता कर लेना जरूरी है. पहले आपको कितने पैसे खुदसे लगाने होंगे और सब्सिडी की रकम कब आपके खाते में आएगी. जिससे बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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अगर आप भी खेती के साथ पशुपालन के जरिए अपनी कमाई को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं. तो सरकार की यह गौशाला योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका है. दस लाख रुपये तक की भारी-भरकम सब्सिडी मिलने से शुरुआती खर्च का तनाव काफी कम हो जाता है. समय रहते नजदीकी पशुपालन विभाग से इसकी पूरी जानकारी लें. अपने कागजात तैयार रखें.
अगर आप भी खेती के साथ पशुपालन के जरिए अपनी कमाई को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं. तो सरकार की यह गौशाला योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका है. दस लाख रुपये तक की भारी-भरकम सब्सिडी मिलने से शुरुआती खर्च का तनाव काफी कम हो जाता है. समय रहते नजदीकी पशुपालन विभाग से इसकी पूरी जानकारी लें. अपने कागजात तैयार रखें.
Published at : 18 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cow Shelter Government Subsidy

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