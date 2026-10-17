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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब

नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब

अखिलेश यादव ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की हिरासत पर सवाल उठाए. उन्होंने दिल्ली पुलिस से खुलासा करने और राष्ट्रीय महिला आयोग से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से नेहा बोरा के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है. साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग से भी इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि एक महिला को रात में हिरासत में लेकर कहां ले जाया गया है, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. उन्होंने नेहा बोरा को तुरंत रिहा करने की मांग भी की.

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अखिलेश यादव ने क्या कहा?

अखिलेश यादव ने नेहा बोरा की हिरासत को लेकर कहा, "ये बेहद गंभीर मामला है कि डिटेन की गई नेहा बोरा कहां हैं, इसकी कहीं कोई खबर नहीं है. एक नारी को रात में डिटेन करके कहां ले जाया गया है, पुलिस इसका खुलासा करे. राष्ट्रीय महिला आयोग तत्काल इस अति संवेदनशील प्रकरण का संज्ञान ले. नेहा बोरा को तुरंत रिहा किया जाए!"

महिला आयोग से भी हस्तक्षेप की मांग

अखिलेश यादव ने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने पुलिस से स्थिति स्पष्ट करने और नेहा बोरा को रिहा करने की अपील की. इस मामले में अखिलेश यादव ने महिला की हिरासत को लेकर सवाल उठाते हुए पुलिस से जवाब मांगा है.

दिल्ली पुलिस ने हिरासत को लेकर क्या बताया?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और CJP के अभिजीत दीपके को 16 अक्टूबर की शाम एहतियाती धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने दोनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है.

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दिल्ली पुलिस ने बताया कि औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया. वहीं, अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस के अनुसार, अभिजीत दीपके को एसईएम (SEM) कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Delhi Protest Akhilesh Yadav UP NEWS Neha Bora
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