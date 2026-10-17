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Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल

Home Tips: गद्दे के बीच में हल्का गड्ढा बन गया है तो मैट्रेस टॉपर एक आसान विकल्प हो सकता है. इसे पुराने गद्दे के ऊपर रखा जाता है, जिससे सोने की सतह थोड़ी ज्यादा समान और आरामदायक हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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Easy Hacks To Fix Sunken Mattress At Home: अगर आपका गद्दा बीच से धंस गया है और रातभर करवटें बदलनी पड़ती हैं, तो इसकी वजह सिर्फ गद्दे का पुराना होना नहीं हो सकती. लंबे समय तक एक ही जगह पर सोने से गद्दे के कुछ हिस्सों पर लगातार दबाव पड़ता रहता है. इससे बीच या शरीर के वजन वाले हिस्से में गड्ढा बन सकता है. कई बार इसकी वजह से सोने में असहजता महसूस होती है और सुबह उठने पर शरीर में दर्द या अकड़न भी लग सकती है.

ऐसे में जरूरी नहीं कि गद्दा धंसते ही नया खरीद लिया जाए. अगर गद्दे की हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो कुछ आसान तरीकों से उसकी सतह को फिर से ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है. हालांकि, अगर गद्दा काफी पुराना हो चुका है और बहुत ज्यादा धंस गया है, तो उसे बदलना ही बेहतर विकल्प हो सकता है.

गद्दे के ऊपर मैट्रेस टॉपर लगाएं

गद्दे के बीच में हल्का गड्ढा बन गया है तो मैट्रेस टॉपर एक आसान विकल्प हो सकता है. इसे पुराने गद्दे के ऊपर रखा जाता है, जिससे सोने की सतह थोड़ी ज्यादा समान और आरामदायक हो जाती है. टॉपर फोम, लेटेक्स या दूसरे मटेरियल से बने हो सकते हैं. हालांकि, इसे गद्दे की स्थायी मरम्मत नहीं माना जा सकता. यह कुछ समय के लिए धंसे हुए हिस्से में मिलने वाली असुविधा को कम कर सकता है. टॉपर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है. बहुत ज्यादा नरम या आसानी से दब जाने वाला टॉपर गद्दे की समस्या को और बढ़ा सकता है.


Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल

 गद्दे को समय-समय पर घुमाते रहें

अगर गद्दा सिर्फ एक हिस्से से ज्यादा धंस रहा है, तो उसे नियमित रूप से घुमाने से दबाव एक ही जगह पर पड़ने से बचाया जा सकता है. इसके लिए गद्दे के सिर और पैर वाली दिशा को बदल दें. इससे जिस हिस्से पर लगातार वजन पड़ रहा था, उसे कुछ राहत मिलती है. अगर आपको लगता है कि गद्दा कंधे या कमर वाली जगह से ज्यादा धंस रहा है, तो इसे घुमाना खास तौर पर मददगार हो सकता है. हालांकि, हर गद्दे को पलटना जरूरी नहीं होता. इसलिए गद्दे के साथ दिए गए निर्देशों को भी ध्यान में रखें.

बेड का बेस जरूर चेक करें

कई बार गद्दा नहीं, बल्कि उसके नीचे लगा बेड बेस या सपोर्ट समस्या की वजह होता है. अगर बेड का बेस कमजोर हो गया है, लकड़ी के स्लैट टूट गए हैं या उनके बीच ज्यादा गैप है, तो गद्दे को नीचे से पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में गद्दा बीच से धंसा हुआ दिखाई दे सकता है. इसलिए गद्दे को बदलने से पहले उसे हटाकर बेड के बेस की जांच करें. अगर नीचे का सपोर्ट खराब है, तो पहले उसे ठीक करवाएं. मजबूत और सही सपोर्ट मिलने से गद्दे की स्थिति में भी सुधार हो सकता है.


Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल

गद्दे की मोटाई और सपोर्ट पर ध्यान दें

गद्दे की मोटाई भी उसके सपोर्ट और टिकाऊपन में भूमिका निभाती है. बहुत पतला या आपकी जरूरत के हिसाब से सही सपोर्ट नहीं देने वाला गद्दा लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद जल्दी असहज महसूस हो सकता है. नया गद्दा खरीदते समय सिर्फ उसकी मोटाई देखकर फैसला न करें. आपकी सोने की स्थिति, शरीर को मिलने वाला सपोर्ट और गद्दे की बनावट भी महत्वपूर्ण हैं. ऐसा गद्दा चुनना बेहतर होता है जो शरीर के वजन को एक जगह केंद्रित करने के बजाय सही तरीके से सपोर्ट दे.

गद्दे को साफ और सही स्थिति में रखें

गद्दे की देखभाल भी उसकी उम्र बढ़ाने में मदद कर सकती है. समय-समय पर गद्दे को साफ करें और कमरे में पर्याप्त हवा आने दें. लंबे समय तक गद्दे को बिना देखभाल के इस्तेमाल करने से उसकी स्थिति खराब हो सकती है. अगर गद्दे को घुमाने की सलाह निर्माता ने दी है, तो तय अंतराल पर ऐसा करते रहें. इससे एक ही हिस्से पर लगातार दबाव पड़ने की संभावना कम हो सकती है.

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बहुत पुराना गद्दा है तो बदलना ही बेहतर

हर गद्दे की एक उम्र होती है. अगर गद्दा कई साल पुराना हो चुका है और बीच से काफी ज्यादा धंस गया है, तो केवल टॉपर या उसे घुमाने से समस्या पूरी तरह ठीक नहीं होगी. ऐसे गद्दे में अंदर का सपोर्ट सिस्टम भी कमजोर हो सकता है. अगर धंसाव काफी ज्यादा है, सोने में लगातार परेशानी होती है या गद्दे की सतह पहले जैसी सपोर्टिव नहीं रह गई है, तो नया गद्दा खरीदने पर विचार करना बेहतर है. गद्दा खरीदते समय सिर्फ कीमत या दिखावट पर ध्यान न दें. उसकी क्वालिटी, सपोर्ट, मटेरियल और आपकी सोने की आदतों के हिसाब से उसकी उपयुक्तता देखें. सही गद्दा लंबे समय तक आरामदायक नींद के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
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