भूसे का करें बिजनेस, बढ़ जाएगा मुनाफा, किसानों के लिए काम की खबर

Straw Business Tips: किसानों के लिए खेती में सिर्फ एक ही कमाई का जरिया नहीं होता. बल्कि और भी तरीकों से किसान कमाई कर सकते हैं. फसल काटने के बाद किसान भूसा से भी कमाई कर सकते हैं. पहले इसे सिर्फ पशुओं को खिलाने के लिए ही रखा जाता था. लेकिन किसान अब बकायदा भूसे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

डेयरी फार्म, पोल्ट्री यूनिट, घोड़ा फार्म, गौशाला और बड़े पशुपालक सालभर अच्छी क्वालिटी का भूसा खरीदते हैं. ऐसे में अगर किसान सही तरीके से इसकी पैकिंग, स्टोरेज और बिक्री करें तो एक्सट्रा इनकन आसानी से बनाई जा सकती है. इसमें अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत बड़ा निवेश भी नहीं चाहिए.

जिन इलाकों में गेहूं, धान, जौ या बाजरा की खेती ज्यादा होती है, वहां भूसे का कारोबार और भी फायदेमंद साबित हो सकता है. कई किसान अब भूसा बेचकर खेती की लागत का बड़ा हिस्सा निकाल रहे हैं. जान लें कैसे आप शुरू कर सकते हैं भूसे का बिजनेस और बढ़ा सकते हैं कमाई.

इस तरीके से शुरू करें भूसे का बिजनेस

आज के समय में भूसा सिर्फ गांवों तक ही नहीं रह गया है. शहरों के आसपास चल रहे डेयरी फार्म और बड़े पशुपालन केंद्रों में इसकी लगातार जरूरत रहती है. बरसात और सर्दियों के मौसम में तो इसकी कीमत कई बार सामान्य दिनों से ज्यादा हो जाती है क्योंकि उस समय सूखा चारा आसानी से उपलब्ध नहीं होता.

अगर किसान फसल कटाई के तुरंत बाद भूसा बेचने की बजाय कुछ समय सुरक्षित रखकर बाजार में उतारें तो बेहतर दाम मिल सकते हैं. कई व्यापारी खेत से ही बड़ी मात्रा में भूसा खरीद लेते हैं, जबकि कुछ किसान सीधे पशुपालकों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं.

अगर आसपास के किसानों का ग्रुप बनाकर बड़ी मात्रा में भूसा तैयार किया जाए तो बड़े खरीदारों तक पहुंचना आसान हो जाता है. इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम होता है और सौदे बेहतर कीमत पर होने की संभावना बढ़ जाती है.





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ऐसे मिलेगी अच्छी कीमत

भूसे की कमाई सिर्फ उत्पादन पर नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी पर भी निर्भर करती है. अगर भूसा नमी में रखा गया तो उसमें फफूंदी लग सकती है और उसका दाम कम हो जाता है. इसलिए हमेशा सूखी और हवादार जगह पर इसका भंडारण करना चाहिए. आजकल कई किसान भूसे को बेलर मशीन से दबाकर बड़े बंडल तैयार करते हैं. इससे भूसा कम जगह घेरता है और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाता है.

जिन किसानों के पास खुद मशीन नहीं है वह किराये पर बेलर मशीन लेकर भी काम कर सकते हैं. साफ और अच्छी तरह पैक किया गया भूसा खरीदारों को ज्यादा पसंद आता है. अगर पैकिंग मजबूत हो तो लंबी दूरी तक भेजना भी आसान हो जाता है. अच्छी स्टोरेज और सही पैकिंग से भूसे की क्वालिटी बनी रहती है. जिससे बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.





छोटे स्तर से शुरू करें

भूसे का कारोबार शुरू करने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती. किसान अपने खेत से निकलने वाले भूसे से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं. शुरुआत में लोकल डेयरी, गौशाला और पशुपालकों से संपर्क बनाना सबसे अच्छा तरीका होता है.

जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते जाएं वैसे वैसे कारोबार का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है. अगर आपके इलाके में भूसे का उत्पादन ज्यादा होता है तो दूसरे जिलों या राज्यों के खरीदारों से भी संपर्क किया जा सकता है. सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अब खरीदार आसानी से मिल जाते हैं.

समय पर सप्लाई और अच्छी क्वालिटी बनाए रखने वाले किसानों के साथ ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं. इससे हर सीजन में तय बाजार मिलता है और कमाई भी स्थिर रहती है. खेती के साथ भूसे का यह एक्सट्रा कारोबार किसानों की आय बढ़ाने का आसान और व्यावहारिक विकल्प बन सकता है.

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