चेरी टोमैटो के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो हल्की हो और पानी रुके नहीं. इसके लिए गार्डन की मिट्टी, खाद और कोकोपीट को मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करें. बता दें कि मिट्टी का pH 6.0 से 6.8 के बीच होना चाहिए यह टोमैटो के लिए सबसे सही माना जाता है. साथ ही गमले की बात करें तो कम से कम 12 से 14 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें ताकि जड़ें अच्छे से फैल सकें. गमले में नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी भरे नहीं रुका हुआ पानी जड़ों को सड़ा देता है.