एक्सप्लोरर
Grow Cherry Tomatoes At Home: अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं चेरी टोमैटो, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
Grow Cherry Tomatoes At Home: चेरी टोमैटो को गमले में हल्की मिट्टी, अच्छी धूप, नियमित पानी और जैविक खाद के साथ आसानी से उगाया जा सकता है. सही देखभाल से दो महीने में फल मिलने लगते हैं.
आजकल बाजार में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहा है वही टमाटर तो कभी-कभी इतने महंगे हो जाते हैं कि उनको खरिदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है. ऐसे में घर पर ही सब्जी उगाने का आइडिया बहुत काम का माना जाता है, साथ ही बहुत से लोग अपने किचन गार्डन में ही जरूरी सब्जियों को उगा लेते है. और अगर बात करें चेरी टोमैटो कि तो जरा सोचिए छोटे-छोटे, लाल-लाल, रसीले और स्वादिष्ट तो फिर क्या कहना , वहीं खास बात यह है कि चेरी टोमैटो उगाने के लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं बालकनी, छत या किचन के पास एक छोटी सी जगह ही काफी है. तो आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे उगाएं.
1/6
2/6
Published at : 14 Jun 2026 09:45 AM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न
एग्रीकल्चर
6 Photos
खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई
एग्रीकल्चर
6 Photos
चाय का स्वाद होगा दोगुना, गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाने का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप
एग्रीकल्चर
6 Photos
बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
एग्रीकल्चर
छोटे किसानों को सरकार का सहारा, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन
एग्रीकल्चर
क्या घर पर भी उगा सकते हैं अल्फांसो, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?
एग्रीकल्चर
1 रुपये का इन्वेस्टमेंट और लाखों का रिटर्न, मानसून के मौसम में किसानों के लिए कमाई का बेस्ट मौका
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न
एबीपी लाइव
Opinion