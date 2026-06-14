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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGrow Cherry Tomatoes At Home: अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं चेरी टोमैटो, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन

Grow Cherry Tomatoes At Home: अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं चेरी टोमैटो, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन

Grow Cherry Tomatoes At Home: चेरी टोमैटो को गमले में हल्की मिट्टी, अच्छी धूप, नियमित पानी और जैविक खाद के साथ आसानी से उगाया जा सकता है. सही देखभाल से दो महीने में फल मिलने लगते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Grow Cherry Tomatoes At Home: चेरी टोमैटो को गमले में हल्की मिट्टी, अच्छी धूप, नियमित पानी और जैविक खाद के साथ आसानी से उगाया जा सकता है. सही देखभाल से दो महीने में फल मिलने लगते हैं.

आजकल बाजार में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहा है वही टमाटर तो कभी-कभी इतने महंगे हो जाते हैं कि उनको खरिदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है. ऐसे में घर पर ही सब्जी उगाने का आइडिया बहुत काम का माना जाता है, साथ ही बहुत से लोग अपने किचन गार्डन में ही जरूरी सब्जियों को उगा लेते है. और अगर बात करें चेरी टोमैटो कि तो जरा सोचिए छोटे-छोटे, लाल-लाल, रसीले और स्वादिष्ट तो फिर क्या कहना , वहीं खास बात यह है कि चेरी टोमैटो उगाने के लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं बालकनी, छत या किचन के पास एक छोटी सी जगह ही काफी है. तो आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे उगाएं.

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चेरी टोमैटो की कई किस्में होती हैं और भारतीय मौसम के हिसाब से Tiny Tim, Sweet 100 और Sungold सबसे अच्छी मानी जाती हैं. ये किस्में भारत की गर्मी और उमस में भी अच्छी तरह पनपती हैं. बीज आप किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. अच्छे बीज चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है क्योंकि अगर बीज अच्छा होगा तो पैदावार भी अच्छी होगी.
चेरी टोमैटो की कई किस्में होती हैं और भारतीय मौसम के हिसाब से Tiny Tim, Sweet 100 और Sungold सबसे अच्छी मानी जाती हैं. ये किस्में भारत की गर्मी और उमस में भी अच्छी तरह पनपती हैं. बीज आप किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. अच्छे बीज चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है क्योंकि अगर बीज अच्छा होगा तो पैदावार भी अच्छी होगी.
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चेरी टोमैटो के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो हल्की हो और पानी रुके नहीं. इसके लिए गार्डन की मिट्टी, खाद और कोकोपीट को मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करें. बता दें कि मिट्टी का pH 6.0 से 6.8 के बीच होना चाहिए यह टोमैटो के लिए सबसे सही माना जाता है. साथ ही गमले की बात करें तो कम से कम 12 से 14 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें ताकि जड़ें अच्छे से फैल सकें. गमले में नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी भरे नहीं रुका हुआ पानी जड़ों को सड़ा देता है.
चेरी टोमैटो के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो हल्की हो और पानी रुके नहीं. इसके लिए गार्डन की मिट्टी, खाद और कोकोपीट को मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करें. बता दें कि मिट्टी का pH 6.0 से 6.8 के बीच होना चाहिए यह टोमैटो के लिए सबसे सही माना जाता है. साथ ही गमले की बात करें तो कम से कम 12 से 14 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें ताकि जड़ें अच्छे से फैल सकें. गमले में नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी भरे नहीं रुका हुआ पानी जड़ों को सड़ा देता है.
Published at : 14 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Tips Grow Cherry Tomatoes At Home Cherry Tomato Cultivation Vegetable Gardening At Home

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