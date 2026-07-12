Poultry Farming Tips For Monsoon: मॉनसून का मौसम इंसानों को जितना पसंद आता है,. पोल्ट्री फार्म चलाने वाले किसानों के लिए यह उतनी ही बड़ी आफत लेकर आ सकता है. दरअसल हवा में बढ़ी हुई नमी और लगातार होने वाली बारिश के चलते मुर्गियों में कई तरह के इंफेक्शंस और वायरल बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो पूरा का पूरा फार्म एक झटके में साफ हो सकता है, जिससे भारी नुकसान झेलना पड़ता है. लेकिन अगर आप सही समय पर कुछ जरूरी और मॉडर्न तरीके अपना लें. तो भारी बारिश में भी आपकी मुर्गियां एकदम सुरक्षित रहेंगी. चलिए आपको बताते हैं वो 5 खास बातें जो आपके पोल्ट्री बिजनेस को इस सीजन में घाटे से बचाएंगी.

फार्म को सूखा रखना जरूरी

सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर बिल्कुल भी नमी या सीलन नहीं होनी चाहिए. बारिश के मौसम में फार्म की बिछावन बहुत जल्दी गीली हो जाती है, जिसमें अमोनिया गैस बनने लगती है और मुर्गियों को सांस की बीमारी हो सकती है. इसलिए बिछावन को हमेशा सूखा रखें और जरूरत पड़ने पर बदलते रहें.

दानों का सही इंतजाम करें

इसके साथ ही, मुर्गियों के दाने को किसी ऐसे ऊंचे और सूखे स्थान पर रखें जहां सीलन न पहुंचे. क्योंकि नमी लगते ही फीड में फंगस लग जाती है. अगर मुर्गियां ऐसा फंगस वाला दाना खा लेंगी. तो वह बहुत तेजी से बीमार पड़ने लगेंग जिससे उनका वजन और अंडा देने की क्षमता दोनों घट जाती है.

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साफ पानी और वेंटिलेशन जरूरी

इसके अलावा मॉनसून में पानी के जरिए बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं. मुर्गियों को हमेशा साफ और फिल्टर किया हुआ पानी ही पीने को दें और मुर्गियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर की सलाह पर पानी में जरूरी विटामिंस जरूर मिलाएं. फार्म के अंदर वेंटिलेशन यानी ताजी हवा आने-जाने का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए जिससे अंदर उमस न बढ़े,. लेकिन ध्यान रहे कि तेज बौछारें सीधे मुर्गियों पर न पड़ें.

इंफेक्शन से बचाने का तरीका

फार्म के दरवाजे पर चूना या लाल दवा का छिड़काव करके रखें जिससे बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को वहीं रोका जा सके. अगर आप इन सभी बातों को अपने फार्म पर लागू कर लेते हैं तो आपकी मुर्गियां एकदम स्वस्थ रहेंगी और आपका मुनाफा भी बढ़िया होगा.

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