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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक बार लगाएं और 18 महीने में पाएं 5 से 6 लाख का मुनाफा, इस फसल से किसान हो रहे हैं मालामाल

एक बार लगाएं और 18 महीने में पाएं 5 से 6 लाख का मुनाफा, इस फसल से किसान हो रहे हैं मालामाल

Shatavari Farming Tips: एक बार लगाकर 18 महीने में 5 से 6 लाख का बंपर मुनाफा देने वाली शतावरी की फसल से किसान भाई इससे मालामाल हो रहे हैं. जानें कैसे होती है इसकी खेती.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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Shatavari Farming Tips: अगर आप भी पारंपरिक फसलों के चक्कर में पड़कर थक चुके हैं और खेती से कोई तगड़ी कमाई नहीं हो पा रही है.  तो अब कुछ हटकर सोचने का समय आ गया है. आजकल मार्केट में एक औषधीय पौधे यानी शतावरी की खेती का काफी की जा रही है. इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लागत नाममात्र की आती है.

लेकिन जब इसका रिटर्न मिलता है तो किसान मालामाल हो जाते हैं. अगर आप एक एकड़ जमीन में इसकी शुरुआत करते हैं. तो सिर्फ 18 महीने की मेहनत के बाद आसानी से 5 से 6 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं. इसकी बढ़ती डिमांड किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है. 

जानिए कैसे होती है शतावरी की खेती?

अब आप सोच रहे होंगे कि इस फसल को उगाने का तरीका क्या है. तो आपको बता दें कि शतावरी की खेती करना बहुत ही आसान है और इसमें किसी भी तरह के भारी-भरकम खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी बुवाई के लिए सबसे पहले नर्सरी में इसके पौधे तैयार किए जाते हैं. जिन्हें बाद में खेतों में मेढ़ बनाकर लगा दिया जाता है. इस फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. 

इसलिए कम सिंचाई वाले इलाकों के लिए भी यह पूरी तरह परफेक्ट है. पौधे लगाने के बाद आपको बस थोड़े-बहुत मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है. लगभग 18 महीने में इसकी जड़ें पूरी तरह पककर तैयार हो जाती हैं, जिन्हें खोदकर निकाल लिया जाता है. इन जड़ों को सुखाकर या इनका पाउडर बनाकर मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है.

यह भी पढ़ें: क्या लाड़ली बहनों को भी मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, क्या है नियम?

इन जगहों पर भारी डिमांड रहती है

आयुर्वेद और मेडिकल इंडस्ट्री में शतावरी का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयां और टॉनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, यही वजह है कि मार्केट में इसका भाव हमेशा आसमान छूता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस फसल पर आवारा पशुओं या नीलगाय का कोई खतरा नहीं रहता. क्योंकि वह इसे नहीं खाते. जिससे आपकी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है. 

मिलता है 6 लाख तक मुनाफा

इसकी खेती में शुरुआत में पौधों और खाद का जो थोड़ा-बहुत खर्च आता है वह पहली ही हार्वेस्टिंग में चुटकियों में वसूल हो जाता है और एक एकड़ से आसानी से 6 लाख रुपये तक का मुनाफा हाथ में आता है. डाबर, पतंजलि जैसी बड़ी-बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां सीधे खेतों से इसे अच्छे दामों पर खरीद लेती हैं. 

यह भी पढ़ें: वॉटर एप्पल की खेती कैसे करें किसान, हर साल कमाएंगे लाखों का मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Shatavari Farming News
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