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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGamma Radiation: कोल्ड स्टोरेज में कर लें ये एक जुगाड़, कभी स्प्राउट नहीं होंगी आपकी सब्जियां

Gamma Radiation: कोल्ड स्टोरेज में कर लें ये एक जुगाड़, कभी स्प्राउट नहीं होंगी आपकी सब्जियां

गामा रेडिएशन एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जो रेडियोधर्मी सोर्स से उत्पन्न होती है. खाद्य उत्पादों को नियंत्रित मात्रा में इन किरणों के संपर्क में लाया जाता है

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Jun 2026 06:20 AM (IST)
गामा रेडिएशन एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जो रेडियोधर्मी सोर्स से उत्पन्न होती है. खाद्य उत्पादों को नियंत्रित मात्रा में इन किरणों के संपर्क में लाया जाता है

Gamma Radiation: फल और सब्जियों की आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कुछ समय बाद इनमें सड़न शुरू हो जाती हैं या फिर आलू और प्याज जैसी फसलों में स्प्राउटिंग होने लगता है. इस वजह से किसानों को कई बार अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है और नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन अभी इस समस्या से निपटने के लिए गामा रेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फल, सब्जियां और दूसरे कृषि उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं.

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गामा रेडिएशन एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जो रेडियोधर्मी सोर्स से उत्पन्न होती है. खाद्य उत्पादों को नियंत्रित मात्रा में इन किरणों के संपर्क में लाया जाता है. इससे फल और सब्जियों में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं जो सड़न पैदा करते हैं.
गामा रेडिएशन एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जो रेडियोधर्मी सोर्स से उत्पन्न होती है. खाद्य उत्पादों को नियंत्रित मात्रा में इन किरणों के संपर्क में लाया जाता है. इससे फल और सब्जियों में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं जो सड़न पैदा करते हैं.
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एक्सपर्ट्स के अनुसार गामा रेडिएशन का असर उन जीवाणु और फंगस के डीएनए पर पड़ता है, जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं. इससे न केवल सड़न कम होती है, बल्कि अंकुरण की प्रक्रिया भी देनी पड़ जाती है, जिससे आलू और प्याज जैसी फसलों को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार गामा रेडिएशन का असर उन जीवाणु और फंगस के डीएनए पर पड़ता है, जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं. इससे न केवल सड़न कम होती है, बल्कि अंकुरण की प्रक्रिया भी देनी पड़ जाती है, जिससे आलू और प्याज जैसी फसलों को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है.
Published at : 25 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Gamma Radiation Cold Storage Technology Vegetable Preservation Potato Sprouting Control

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