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Gamma Radiation: कोल्ड स्टोरेज में कर लें ये एक जुगाड़, कभी स्प्राउट नहीं होंगी आपकी सब्जियां
गामा रेडिएशन एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जो रेडियोधर्मी सोर्स से उत्पन्न होती है. खाद्य उत्पादों को नियंत्रित मात्रा में इन किरणों के संपर्क में लाया जाता है
Gamma Radiation: फल और सब्जियों की आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कुछ समय बाद इनमें सड़न शुरू हो जाती हैं या फिर आलू और प्याज जैसी फसलों में स्प्राउटिंग होने लगता है. इस वजह से किसानों को कई बार अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है और नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन अभी इस समस्या से निपटने के लिए गामा रेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फल, सब्जियां और दूसरे कृषि उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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