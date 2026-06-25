एक्सपर्ट्स के अनुसार गामा रेडिएशन का असर उन जीवाणु और फंगस के डीएनए पर पड़ता है, जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं. इससे न केवल सड़न कम होती है, बल्कि अंकुरण की प्रक्रिया भी देनी पड़ जाती है, जिससे आलू और प्याज जैसी फसलों को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है.