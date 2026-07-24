किचन का सुपरस्टार है करी पत्ता, जान लें बालकनी में उगाने का सबसे आसान तरीका

How To Grow Curry Leaves Plant: करी पत्ता भारतीय रसोई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. चाहे दाल में तड़का लगाना हो, पोहा बनाना हो या फिर ढोकला, करी पत्ते के बिना हर रसोई का स्वाद अधूरा लगता है. ऐसे में बाजार से बार-बार करी पत्ता खरीदने के बजाय, इसे अपने घर के किचन गार्डन में उगाना एक बेहतर फैसला होता है.

घर का फ्रेश करी पत्ता, खाने का स्वाद और खुशबू दोनों को दोगुना कर देता है. कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका करी पत्ते का पौधा सूख जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान न हों. आज हम आपको कुछ ऐसे बेहद आसान टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आपका करी पत्ते का पौधा हमेशा हरा-भरा और घना रहेगा.

पौधा लगाने का सही तरीका

किचन गार्डन में करी पत्ता दो तरीके से लगाया जा सकता है. पहले तरीके में आप पके हुए काले रंग के बीजों को मिट्टी में दबाकर नया पौधा उगाते हैं. हालांकि, इस तरीके में पौधे को बड़ा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. वहीं दूसरे तरीके में आप किसी पुराने पौधे से एक स्वस्थ डंडी काटकर उसे मिट्टी में लगा सकते है. कुछ ही दिनों में इसमें से नई पत्तियां निकलने लगेंगी. अगर आप चाहते है कि पौधा और जल्दी बड़ा हो तो आप पास की नर्सरी से एक छोटा पौधा लाकर अपने गमले में लगा सकते हैं.

सही मिट्टी और गमले का चुनाव

करी पत्ते के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए सही मिट्टी की जरूरत होती है. इसलिए पौधा लगाते समय सामान्य मिट्टी में थोड़ी सी रेत और गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिला लें, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पानी जमा नहीं होता. क्योंकि करी पत्ते की जड़ें तेजी से फैलती हैं. इसलिए शुरुआत में ही कम से कम 10 से 12 इंच का बड़ा गमला चुनें. साथ ही गमले के नीचे एक छोटा छेद जरूर कर दें, ताकि फालतू पानी आसानी से बाहर निकल सके.

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धूप और पानी का रखें ध्यान

करी पत्ता एक ऐसा पौधा है जिसे दिन में अच्छी धूप पसंद होती है. इसलिए इस पौधे को अपने किचन गार्डन के उस हिस्से में रखें, जहां दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो. क्योंकि छांव में रखने से पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं. साथ ही करी पत्ते में तभी पानी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी हुई दिखे. क्योंकि अगर गमले में हमेशा पानी भरा रहेगा तो उससे पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है. साथ ही गर्मियों में रोज थोड़ा पानी देते रहें, लेकिन सर्दियों में पानी कम डालें.

घरेलू खाद का करें इस्तेमाल

करी पत्ते के पौधे के लिए घर की चीजें अमृत की तरह काम करती है. इसलिए आप रासायनिक खाद की जगह घर की बनी चीजों का इस्तेमाल करें. महीने में एक बार थोड़ी सी खट्टी छाछ में पानी मिलाकर पौधे की जड़ में डाल दें. इससे मिट्टी में एसिडिक लेवल बढ़ेगा, जिससे पत्तियां एकदम हरी और चमकदार हो जाएगी हैं. इसके अलावा, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को सुखाकर मिट्टी में मिलाने से भी पौधे को नाइट्रोजन मिलता है.

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