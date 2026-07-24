प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? जांच में जुटी CRPF, राहुल ने दिखाए सबूत

20 जुलाई 2026 को देश की राजधानी नई दिल्ली में हुए संसद मार्च के दौरान पुलिस की बर्बरपूर्ण कार्रवाई को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है. दावा किया जा रहा है कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज के अलावा पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया. हालांकि, अब सीआरपीएफ की तरफ से एबीपी न्यूज को अहम जानकारी दी गई है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है.

सूत्रों ने बताया, इस बात की जांच चल रही है कि क्या वाकई में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) भी सीआरपीएफ का हिस्सा है. इसकी तैनाती जंतर मंतर और दूसरे आसपास के इलाकों में हुई थी. भीड़ को कंट्रोल करने और कानून व्यवस्था संभालने के लिए RAF को पैलेट गन मिली है.

राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित को लाए मीडिया के सामने, किया दावा

वहीं, इस पूरे मुद्दे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मीडिया के सामने कई दावे किए हैं. इससे जुड़े एक शख्स को भी वह मीडिया के सामने लाए. इसके बारे में उन्होंने दावा किया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी थी. उन्होंने कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई, उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था. जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था. सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था. उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है. उसकी देखने क्षमता चली गई है. ऐसे हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है. उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है. उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी. लेकिन पेपर लीक हो गया था.

क्या होती है पैलेट गन ?

दरअसल, पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन होती है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अनकंट्रोल भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है. इसके कारतूसों की कैटेगिरी 5 से 12 नंबर तक होती है. इसमें से 5 नबंर के कारतूस को सबसे ज्यादा असरदार और खतरनाक माना जाता है. इस बंदूक के एक ही कारतूस के अंदर लोहे के लगभग 500 छोटे-छोटे छर्रे भरे होते हैं. जब भी इसे फायर किया जाता है, तो कारतूस हवा में छूटते ही फट जाता है. उसके अंदर मौजूद सैकड़ों छर्रे बेहद तेज स्पीड में अलग-अलग दिशाओं में फैल जाते हैं.

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