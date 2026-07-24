फार्म पॉन्ड (Farm Pond) बनवाने पर कितनी सहायता देती है सरकार, जानें कैसे करें अप्लाई?

Farm Pond Subsidy Scheme: खेती में पानी की बहुत जरूरत होती है. लेकिन बदलते मौसम की वजह से अगर आपकी फसलें भी सही से सिंचाई न हो पाने की वजह से प्रभावित हो रही हैं. तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार की फार्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर आई है.

इस योजना के तहत आप अपने ही खेत में तालाब बनवाकर बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं और पूरे साल बेफिक्र होकर सिंचाई कर सकते हैं. सबसे बढ़िया बात यह है कि इस काम के लिए सरकार किसानों को मोटी सब्सिडी दे रही है जिससे जेब पर भारी बोझ भी नहीं पड़ता. चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना में कितनी आर्थिक मदद मिलती है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है.

जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

फार्म पॉन्ड बनवाने के लिए सरकार किसानों को अलग-अलग कैटेगरी के तहत से किसानों को सब्सिडी मुहैया कराती है. लघु, सीमांत, महिला, SC और ST वर्ग के किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें 50% से 70% तक का सब्सिडी दी जा रही है. खेत तालाब तीन तरीकों से बनाए जाते हैं.

जिनमें कच्चा, पक्का और प्लास्टिक लाइनिंग वाला तालाब है. प्लास्टिक लाइनिंग वाले पॉन्ड में पानी का रिसाव बहुत कम होता है. जिससे लंबे समय तक जल भराव बना रहता है. अगर आपके पास अपने नाम पर खेती की ज़मीन है और ठीक-ठाक जगह मौजूद है. तो आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं

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घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने राज्य के आधिकारिक कृषि पोर्टल या ई-मित्र,सीएससी केंद्र के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन की जमाबंदी और खसरा नंबर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.

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ऑफ़लाइन ऐसे करें आसानी से अप्लाई

ऑफ़लाइन आवेदन के लिए नजदीकी कृषि विभाग के दफ़्तर में जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है. आवेदन अप्रूव होने और पॉन्ड बन जाने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. सही समय पर अप्लाई करके आप भी अपने खेत में पानी का पक्का इंतज़ाम कर सकते हैं.

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