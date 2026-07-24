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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफार्म पॉन्ड (Farm Pond) बनवाने पर कितनी सहायता देती है सरकार, जानें कैसे करें अप्लाई?

फार्म पॉन्ड (Farm Pond) बनवाने पर कितनी सहायता देती है सरकार, जानें कैसे करें अप्लाई?

Farm Pond Subsidy Scheme: सूखे और पानी की किल्लत से फसलों को बचाने के लिए यह सरकारी योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. जानिए कैसे अपने खेत में तालाब बनाकर आप बंपर फायदा पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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Farm Pond Subsidy Scheme: खेती में पानी की बहुत जरूरत होती है. लेकिन बदलते मौसम की वजह से अगर आपकी फसलें भी सही से सिंचाई न हो पाने की वजह से प्रभावित हो रही हैं. तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार की फार्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर आई है. 

इस योजना के तहत आप अपने ही खेत में तालाब बनवाकर बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं और पूरे साल बेफिक्र होकर सिंचाई कर सकते हैं. सबसे बढ़िया बात यह है कि इस काम के लिए सरकार किसानों को मोटी सब्सिडी दे रही है जिससे जेब पर भारी बोझ भी नहीं पड़ता. चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना में कितनी आर्थिक मदद मिलती है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है.

जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी 

फार्म पॉन्ड बनवाने के लिए सरकार किसानों को अलग-अलग कैटेगरी के तहत से किसानों को सब्सिडी मुहैया कराती है. लघु, सीमांत, महिला, SC और ST वर्ग के किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें 50% से 70% तक का सब्सिडी दी जा रही है. खेत तालाब तीन तरीकों से बनाए जाते हैं.

जिनमें कच्चा, पक्का और प्लास्टिक लाइनिंग वाला तालाब है. प्लास्टिक लाइनिंग वाले पॉन्ड में पानी का रिसाव बहुत कम होता है. जिससे लंबे समय तक जल भराव बना रहता है. अगर आपके पास अपने नाम पर खेती की ज़मीन है और ठीक-ठाक जगह मौजूद है. तो आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं

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घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने राज्य के आधिकारिक कृषि पोर्टल या ई-मित्र,सीएससी केंद्र के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन की जमाबंदी और खसरा नंबर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.

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ऑफ़लाइन ऐसे करें आसानी से अप्लाई

ऑफ़लाइन आवेदन के लिए नजदीकी कृषि विभाग के दफ़्तर में जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है. आवेदन अप्रूव होने और पॉन्ड बन जाने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. सही समय पर अप्लाई करके आप भी अपने खेत में पानी का पक्का इंतज़ाम कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pond Farming Tips Farming News
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