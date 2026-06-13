मूंग, मसूर या अरहर किसी भी दाल को भिगोकर जो पानी निकले, वो मनी प्लांट के लिए बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करता है. इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो मिट्टी के गुण और ताकत को बढ़ाते हैं. यह पानी पंद्रह दिन में एक बार पौधे की जड़ में अवश्य डालें. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसान खेतों में दाल की फसल लगाकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं तोकी मिट्टी उपजाऊ और ताकतवर एवं इसे कुछ जगह हरी खाद या फसल चक्र भी बोला जाता है, तो ये नुसखा आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है.