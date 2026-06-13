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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMoney Plant Care Tips: आपकी क्यारी में लगा मनी प्लांट सूखने लगा है, ये टिप्स लौटा देंगे उसमें नई जान

Money Plant Care Tips: आपकी क्यारी में लगा मनी प्लांट सूखने लगा है, ये टिप्स लौटा देंगे उसमें नई जान

Money Plant Care Tips: अगर आपका मनी प्लांट पीला पड़ रहा है या सूखने लगा है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय उसकी सेहत सुधार सकते हैं. सही पानी, धूप, खाद और देखभाल के तरीके, जिससे पौधा फिर से हरा-भरा हो सके.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Money Plant Care Tips: अगर आपका मनी प्लांट पीला पड़ रहा है या सूखने लगा है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय उसकी सेहत सुधार सकते हैं. सही पानी, धूप, खाद और देखभाल के तरीके, जिससे पौधा फिर से हरा-भरा हो सके.

क्या आपके घर का मनी प्लांट भी पीला पड़ने लगा है, पत्तियां मुरझा रही हैं या बेल धीरे-धीरे सूखती जा रही है? तो घबराने की जरूरत नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं. मनी प्लांट को "भाग्यशाली पौधा" यूं ही नहीं कहते यह जितनी आसानी से उगता है, उतनी ही आसानी से मुरझा के दोबारा जी उठता है. बस जरूरत है उसे सही तरीके से उगाने कि और कुछ देसी जुगाड़ की.

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जब भी घर में चावल धोएं, वो धुला पानी फालतू समझ कर फेंक देते हैं. ऐसे में बता दें कि उस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मनी प्लांट की जड़ों को मजबूत करते हैं और पौधों को स्वस्थ रखते हैं. हफ्ते में एक बार यह पानी पौधे में डालें. सफेद चावल का पानी ज्यादा असरदार होता है क्योंकि इसके पोषक तत्व जल्दी घुल जाते हैं जो पेड़ को हरा भरा रखने में मदद करते हैं.
जब भी घर में चावल धोएं, वो धुला पानी फालतू समझ कर फेंक देते हैं. ऐसे में बता दें कि उस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मनी प्लांट की जड़ों को मजबूत करते हैं और पौधों को स्वस्थ रखते हैं. हफ्ते में एक बार यह पानी पौधे में डालें. सफेद चावल का पानी ज्यादा असरदार होता है क्योंकि इसके पोषक तत्व जल्दी घुल जाते हैं जो पेड़ को हरा भरा रखने में मदद करते हैं.
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मूंग, मसूर या अरहर किसी भी दाल को भिगोकर जो पानी निकले, वो मनी प्लांट के लिए बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करता है. इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो मिट्टी के गुण और ताकत को बढ़ाते हैं. यह पानी पंद्रह दिन में एक बार पौधे की जड़ में अवश्य डालें. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसान खेतों में दाल की फसल लगाकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं तोकी मिट्टी उपजाऊ और ताकतवर एवं इसे कुछ जगह हरी खाद या फसल चक्र भी बोला जाता है, तो ये नुसखा आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है.
मूंग, मसूर या अरहर किसी भी दाल को भिगोकर जो पानी निकले, वो मनी प्लांट के लिए बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करता है. इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो मिट्टी के गुण और ताकत को बढ़ाते हैं. यह पानी पंद्रह दिन में एक बार पौधे की जड़ में अवश्य डालें. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसान खेतों में दाल की फसल लगाकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं तोकी मिट्टी उपजाऊ और ताकतवर एवं इसे कुछ जगह हरी खाद या फसल चक्र भी बोला जाता है, तो ये नुसखा आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है.
Published at : 13 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Money Plant Money Plant Care Tips Money Plant Growth Hacks Houseplant Care Guide

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