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Money Plant Care Tips: आपकी क्यारी में लगा मनी प्लांट सूखने लगा है, ये टिप्स लौटा देंगे उसमें नई जान
Money Plant Care Tips: अगर आपका मनी प्लांट पीला पड़ रहा है या सूखने लगा है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय उसकी सेहत सुधार सकते हैं. सही पानी, धूप, खाद और देखभाल के तरीके, जिससे पौधा फिर से हरा-भरा हो सके.
क्या आपके घर का मनी प्लांट भी पीला पड़ने लगा है, पत्तियां मुरझा रही हैं या बेल धीरे-धीरे सूखती जा रही है? तो घबराने की जरूरत नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं. मनी प्लांट को "भाग्यशाली पौधा" यूं ही नहीं कहते यह जितनी आसानी से उगता है, उतनी ही आसानी से मुरझा के दोबारा जी उठता है. बस जरूरत है उसे सही तरीके से उगाने कि और कुछ देसी जुगाड़ की.
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Published at : 13 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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डॉ. सुब्रतो मुखर्जीरिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी
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