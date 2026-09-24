पीला दूध दे रही भैंस? हो सकती है ये गंभीर बीमारी

कई बार लोग पीला दूध आने पर देसी टोटकों के भरोसे बैठे रहते हैं और डॉक्टर को नहीं बुलाते. लेकिन ऐसा ककना मुश्किल को और बढ़ाना है. बीमारी पुरानी होने पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन और थन के अंदर डालने वाली विशेष ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है. डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा या एंटीबायोटिक बिल्कुल न दें वरना भैंस को नुकसान हो सकता है.