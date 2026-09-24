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पीला दूध दे रही भैंस? हो सकती है ये गंभीर बीमारी

भैंस का दूध अचानक पीला क्यों होने लगा है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है? इसके पीछे की असली वजह और अपनी भैंस को बचाने का पूरा तरीका जानने के लिए पढ़ें यह खबर.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Sep 2026 02:15 PM (IST)
भैंस का दूध अचानक पीला क्यों होने लगा है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है? इसके पीछे की असली वजह और अपनी भैंस को बचाने का पूरा तरीका जानने के लिए पढ़ें यह खबर.

अक्सर डेयरी वाले किसान इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनकी भैंस ने अचानक पीले रंग का दूध देना शुरू कर दिया है. अगर आपकी भैंस भी ऐसा ही दूध दे रही है. तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल समझकर नजरअंदाज करने की गलती मत करना. यह किसी बड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. जो बाद में चलकर और घातक हो सकता है.

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जब कभी भैंस के थन से गाढ़ा, पीला दूध निकलने लगे तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है. यह कोई नार्मल सा दिखने वाला इंफेक्शन नहीं है. बल्कि पशुओं में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग का लक्षण है. इस बीमारी में थन के अंदर सूजन आ जाती है और दूध का रंग पूरी तरह बदल जाता है.
जब कभी भैंस के थन से गाढ़ा, पीला दूध निकलने लगे तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है. यह कोई नार्मल सा दिखने वाला इंफेक्शन नहीं है. बल्कि पशुओं में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग का लक्षण है. इस बीमारी में थन के अंदर सूजन आ जाती है और दूध का रंग पूरी तरह बदल जाता है.
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थनैला रोग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भैंस के रहने वाली जगह पर गंदगी और कीचड़ का होना है. जब भैंस गंदे फर्श पर बैठती है. तो हानिकारक बैक्टीरिया उसके थनों के खुले छेदों के जरिए अंदर घुस जाते हैं. इसके अलावा गलत तरीके से दूध निकालने और मशीन में खराबी की वजह से भी यह इंफेक्शन तेजी से फैलता है.
थनैला रोग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भैंस के रहने वाली जगह पर गंदगी और कीचड़ का होना है. जब भैंस गंदे फर्श पर बैठती है. तो हानिकारक बैक्टीरिया उसके थनों के खुले छेदों के जरिए अंदर घुस जाते हैं. इसके अलावा गलत तरीके से दूध निकालने और मशीन में खराबी की वजह से भी यह इंफेक्शन तेजी से फैलता है.
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अगर समय रहते इस बीमारी पर ध्यान न दिया जाए. तो भैंस हमेशा के लिए दूध देना बंद कर सकती है और उसका थन भी खराब हो सकता है. एक बार थन खराब हो गया तो समझो जानवर की कीमत आधी रह गई. इसलिए जैसे ही दूध का रंग पीला दिखे बिना एक मिनट गंवाए डॉक्टर को दिखाना सबसे समझदारी का काम है.
अगर समय रहते इस बीमारी पर ध्यान न दिया जाए. तो भैंस हमेशा के लिए दूध देना बंद कर सकती है और उसका थन भी खराब हो सकता है. एक बार थन खराब हो गया तो समझो जानवर की कीमत आधी रह गई. इसलिए जैसे ही दूध का रंग पीला दिखे बिना एक मिनट गंवाए डॉक्टर को दिखाना सबसे समझदारी का काम है.
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इस बीमारी से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने डेयरी फार्म पर साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. भैंस के बैठने की जगह एकदम सूखी और साफ-सुथरी होनी चाहिए. जहां मक्खी-मच्छर या गंदगी न जमा हो. दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को लाल दवा और एंटीसेप्टिक लिक्विड से धोना बहुत जरूरी है.a
इस बीमारी से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने डेयरी फार्म पर साफ-सफाई का खास ख्याल रखें. भैंस के बैठने की जगह एकदम सूखी और साफ-सुथरी होनी चाहिए. जहां मक्खी-मच्छर या गंदगी न जमा हो. दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को लाल दवा और एंटीसेप्टिक लिक्विड से धोना बहुत जरूरी है.a
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आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों की बात करें तो हल्दी, नीम के पत्ते और एलोवेरा का पेस्ट थनों पर लगाने से सूजन में काफी राहत मिलती है. इसके अलावा पशुओं को हरा चारा और सही मिनरल मिक्सचर खिलाने से उनकी इम्युनिटी मजबूत होती है. मजबूत इम्युनिटी वाले जानवर ऐसी बीमारियों से आसानी से लड़ लेते हैं और बीमार नहीं पड़ते.
आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों की बात करें तो हल्दी, नीम के पत्ते और एलोवेरा का पेस्ट थनों पर लगाने से सूजन में काफी राहत मिलती है. इसके अलावा पशुओं को हरा चारा और सही मिनरल मिक्सचर खिलाने से उनकी इम्युनिटी मजबूत होती है. मजबूत इम्युनिटी वाले जानवर ऐसी बीमारियों से आसानी से लड़ लेते हैं और बीमार नहीं पड़ते.
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कई बार लोग पीला दूध आने पर देसी टोटकों के भरोसे बैठे रहते हैं और डॉक्टर को नहीं बुलाते. लेकिन ऐसा ककना मुश्किल को और बढ़ाना है. बीमारी पुरानी होने पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन और थन के अंदर डालने वाली विशेष ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है. डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा या एंटीबायोटिक बिल्कुल न दें वरना भैंस को नुकसान हो सकता है.
कई बार लोग पीला दूध आने पर देसी टोटकों के भरोसे बैठे रहते हैं और डॉक्टर को नहीं बुलाते. लेकिन ऐसा ककना मुश्किल को और बढ़ाना है. बीमारी पुरानी होने पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन और थन के अंदर डालने वाली विशेष ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है. डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा या एंटीबायोटिक बिल्कुल न दें वरना भैंस को नुकसान हो सकता है.
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डेयरी का बिजनेस चलाते वक्त आपको हर छोटी-बड़ी हलचल पर बारीक नजर रखती होती है. भैंस बोल नहीं सकती लेकिन उसके दूध का रंग और उसका व्यवहार बहुत कुछ बता देता है. इसलिए रोजाना दूध निकालते वक्त धार पर गौर करें जिससे किसी भी बीमारी का पता वक्त रहते ही चल सके.
डेयरी का बिजनेस चलाते वक्त आपको हर छोटी-बड़ी हलचल पर बारीक नजर रखती होती है. भैंस बोल नहीं सकती लेकिन उसके दूध का रंग और उसका व्यवहार बहुत कुछ बता देता है. इसलिए रोजाना दूध निकालते वक्त धार पर गौर करें जिससे किसी भी बीमारी का पता वक्त रहते ही चल सके.
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अगर आपकी भैंस भी ऐसा पीला दूध दे रही है. तो तुरंत सचेत हो जाओ और साफ-सफाई से लेकर डॉक्टर के इलाज तक का पूरा प्रबंध करो. थोड़ी सी लापरवाही आपको हजारों का नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए समय रहते एक्शन लें और अपनी भैंस को इस खतरनाक बीमारी से सेफ रखें.
अगर आपकी भैंस भी ऐसा पीला दूध दे रही है. तो तुरंत सचेत हो जाओ और साफ-सफाई से लेकर डॉक्टर के इलाज तक का पूरा प्रबंध करो. थोड़ी सी लापरवाही आपको हजारों का नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए समय रहते एक्शन लें और अपनी भैंस को इस खतरनाक बीमारी से सेफ रखें.
Published at : 24 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Buffalo Dairy Farming

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