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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPandharpuri Buffalo: 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है ये भैंस, जानें इसकी खासियत

Pandharpuri Buffalo: 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है ये भैंस, जानें इसकी खासियत

Buffalo Farming: पंढरपुरी भैंस अपनी लंबी घुमावदार सींगों और दूध देने की क्षमता के लिए जानी जाती है. यह एक ब्यांत में 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है. यहां जानें इसकी पहचान, खासियत और पालन का तरीका.

Written By : ईशा |  Updated at : 16 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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Dairy Farming: डेयरी का काम शुरू करने या पहले से पशुपालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि कौन सी भैंस पालें, जिससे दूध भी अच्छा मिले और रखरखाव में ज्यादा परेशानी भी न हो. ऐसे में देसी नस्ल की पंढरपुरी भैंस एक विकल्प बन सकती है. यह भैंस अपनी लंबी और घुमावदार सींगों के लिए अलग पहचान रखती है. 

इसकी एक खास बात यह भी है कि यह गर्म और शुष्क मौसम में भी आसानी से रह सकती है. यह एक ब्यांत में करीब 1,500 से 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है. हालांकि, दूध की मात्रा पशु की सेहत, खानपान और देखभाल पर भी निर्भर करती है.

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पंढरपुरी भैंस की क्या है पहचान?

पंढरपुरी भैंस की सबसे बड़ी पहचान इसकी लंबी, पतली और पीछे की ओर मुड़ी हुई सींगें हैं. कई बार इसकी सींगें शरीर से काफी आगे तक दिखाई देती हैं. इसका शरीर मध्यम आकार का होता है और रंग आमतौर पर काला या गहरा भूरा होता है. इसकी बनावट दूसरी भैंसों से इसे अलग पहचान देती है. यह नस्ल गर्म और कम नमी वाले मौसम को भी सहन कर सकती है. हालांकि, अच्छी सेहत और दूध उत्पादन के लिए इसे सही खानपान और देखभाल देना जरूरी है.

एक ब्यांत में कितना दूध देती है?

दूध देने की क्षमता के मामले में भी पंढरपुरी भैंस उपयोगी मानी जाती है. यह एक ब्यांत में लगभग 1,500 से 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है. ध्यान रखें कि, हर भैंस का दूध उत्पादन एक जैसा नहीं होता. पशु की उम्र, नस्ल की शुद्धता, स्वास्थ्य, खानपान और देखभाल के हिसाब से दूध की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है. इसलिए भैंस खरीदते समय सिर्फ नस्ल का नाम देखकर फैसला न करें, बल्कि उसका पिछला दूध रिकॉर्ड और मौजूदा दूध देने की क्षमता भी जरूर जांचें.
Pandharpuri Buffalo: 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है ये भैंस, जानें इसकी खासियत

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छोटे पशुपालकों के लिए क्यों हो सकती है उपयोगी?

पंढरपुरी भैंस गर्म मौसम में खुद को ढाल सकती है. इस वजह से यह उन पशुपालकों के लिए विकल्प बन सकती है, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है. इसके अलावा, दूध को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने से भी अच्छी कीमत पाने का मौका मिल सकता है. कुछ जगहों पर पशुपालक ग्राहक के सामने ही दूध निकालकर बेचते हैं. इससे ग्राहक को दूध की ताजगी का भरोसा मिलता है और बीच के लोगों पर निर्भरता कम हो सकती है.

पालन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

पंढरपुरी भैंस से अच्छा दूध उत्पादन पाने के लिए उसे हरा चारा, सूखा चारा और जरूरत के हिसाब से दाना देना चाहिए. साथ ही, हर समय साफ पानी उपलब्ध रखें. रहने की जगह साफ और हवादार होनी चाहिए. समय पर टीकाकरण और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा भी जरूरी है. भैंस खरीदने से पहले उसकी सेहत, उम्र और दूध देने की क्षमता की जांच जरूर करवाएं.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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