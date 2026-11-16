Dairy Farming: डेयरी का काम शुरू करने या पहले से पशुपालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि कौन सी भैंस पालें, जिससे दूध भी अच्छा मिले और रखरखाव में ज्यादा परेशानी भी न हो. ऐसे में देसी नस्ल की पंढरपुरी भैंस एक विकल्प बन सकती है. यह भैंस अपनी लंबी और घुमावदार सींगों के लिए अलग पहचान रखती है.

इसकी एक खास बात यह भी है कि यह गर्म और शुष्क मौसम में भी आसानी से रह सकती है. यह एक ब्यांत में करीब 1,500 से 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है. हालांकि, दूध की मात्रा पशु की सेहत, खानपान और देखभाल पर भी निर्भर करती है.

पंढरपुरी भैंस की क्या है पहचान?

पंढरपुरी भैंस की सबसे बड़ी पहचान इसकी लंबी, पतली और पीछे की ओर मुड़ी हुई सींगें हैं. कई बार इसकी सींगें शरीर से काफी आगे तक दिखाई देती हैं. इसका शरीर मध्यम आकार का होता है और रंग आमतौर पर काला या गहरा भूरा होता है. इसकी बनावट दूसरी भैंसों से इसे अलग पहचान देती है. यह नस्ल गर्म और कम नमी वाले मौसम को भी सहन कर सकती है. हालांकि, अच्छी सेहत और दूध उत्पादन के लिए इसे सही खानपान और देखभाल देना जरूरी है.

एक ब्यांत में कितना दूध देती है?

दूध देने की क्षमता के मामले में भी पंढरपुरी भैंस उपयोगी मानी जाती है. यह एक ब्यांत में लगभग 1,500 से 1,790 लीटर तक दूध दे सकती है. ध्यान रखें कि, हर भैंस का दूध उत्पादन एक जैसा नहीं होता. पशु की उम्र, नस्ल की शुद्धता, स्वास्थ्य, खानपान और देखभाल के हिसाब से दूध की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है. इसलिए भैंस खरीदते समय सिर्फ नस्ल का नाम देखकर फैसला न करें, बल्कि उसका पिछला दूध रिकॉर्ड और मौजूदा दूध देने की क्षमता भी जरूर जांचें.



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छोटे पशुपालकों के लिए क्यों हो सकती है उपयोगी?

पंढरपुरी भैंस गर्म मौसम में खुद को ढाल सकती है. इस वजह से यह उन पशुपालकों के लिए विकल्प बन सकती है, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है. इसके अलावा, दूध को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने से भी अच्छी कीमत पाने का मौका मिल सकता है. कुछ जगहों पर पशुपालक ग्राहक के सामने ही दूध निकालकर बेचते हैं. इससे ग्राहक को दूध की ताजगी का भरोसा मिलता है और बीच के लोगों पर निर्भरता कम हो सकती है.

पालन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

पंढरपुरी भैंस से अच्छा दूध उत्पादन पाने के लिए उसे हरा चारा, सूखा चारा और जरूरत के हिसाब से दाना देना चाहिए. साथ ही, हर समय साफ पानी उपलब्ध रखें. रहने की जगह साफ और हवादार होनी चाहिए. समय पर टीकाकरण और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा भी जरूरी है. भैंस खरीदने से पहले उसकी सेहत, उम्र और दूध देने की क्षमता की जांच जरूर करवाएं.

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