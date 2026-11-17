आमतौर पर मगरमच्छ का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. यहां एक महिला किसान ने न सिर्फ अपनी सूझबूझ से 4 फीट लंबे खूंखार मगरमच्छ को काबू किया, बल्कि उसे किसी बच्चे की तरह अपनी बाहों में उठाकर वन विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया.

मामला जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुनपुर घाना गांव का है. यहां रहने वाले किसान लखपत यादव और उनकी पत्नी ने अपने खेत के पास बने तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ देखा, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई.

सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची टीम, तो पति-पत्नी ने खुद ही बिछा दिया जाल

लखपत यादव ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को तालाब में मगरमच्छ होने की सूचना दी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी मौके पर कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची. ग्रामीणों में बढ़ते खतरे को देखते हुए आखिरकार लखपत यादव और उनकी पत्नी ने खुद ही मोर्चा संभालने का फैसला किया.

दोनों ने मिलकर तालाब में जाल बिछाया और कड़ी मशक्कत के बाद उस 4 फीट लंबे मगरमच्छ को जाल में फंसा लिया. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं. महिला किसान ने बिना किसी डर के उस मगरमच्छ को अपनी गोद में उठाया और सीधे ले जाकर वन विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं कि सूचना देने के बावजूद टीम समय पर क्यों नहीं पहुंची.

सोशल मीडिया पर मची सनसनी

जैसे ही महिला किसान के इस हैरतअंगेज कारनामे की खबर और तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं, यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं...

एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, "भाई, गजब का जिगरा है इस महिला का. जिस मगरमच्छ को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, उसे इसने खिलौने की तरह गोद में उठा लिया."

दूसरे यूजर ने वन विभाग पर तंज कसते हुए लिखा, "जब सिस्टम सोया रहता है, तो गांव के लोगों को ही अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं. वन विभाग की लापरवाही शर्मनाक है."

वहीं एक अन्य यूजर ने चेतावनी देते हुए लिखा, "महिला की बहादुरी अपनी जगह है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के जंगली जानवरों को पकड़ना जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे रेस्क्यू सिर्फ एक्सपर्ट टीम को ही करने चाहिए."