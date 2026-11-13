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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMustard Farming: सरसों की फसल में कब और कितनी खाद डालें? जानें सही समय और तरीका

Mustard Farming: सरसों की फसल में कब और कितनी खाद डालें? जानें सही समय और तरीका

Sarson Ki Kheti: सरसों की बुवाई के समय खाद डालना भूल गए हैं तो अब भी फसल को जरूरी पोषण दे सकते हैं. पहली सिंचाई से लेकर यूरिया और सल्फर के इस्तेमाल तक, जानें खाद डालने का सही तरीका और मात्रा.

Written By : ईशा  | Updated at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Sarson Ki Kheti: सरसों की बुवाई के समय खाद डालना भूल गए हैं तो अब भी फसल को जरूरी पोषण दे सकते हैं. पहली सिंचाई से लेकर यूरिया और सल्फर के इस्तेमाल तक, जानें खाद डालने का सही तरीका और मात्रा.

Mustard Sowing Tips: सरसों की बुवाई के समय अगर आप खेत में जरूरी खाद और उर्वरक डालना भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. खाद की कमी का असर फसल की बढ़वार और पैदावार पर पड़ सकता है, लेकिन सही समय पर कुछ जरूरी उपाय करके इसकी भरपाई की जा सकती है. यहां तक कि सिंचाई के दौरान भी फसल को जरूरी पोषण दिया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं सरसों की फसल में कब और कैसे डालें खाद, ताकि पैदावार पर बुरा असर न पड़े.

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बुवाई के समय खाद नहीं डाल पाए तो भी चिंता न करें: अगर किसी वजह से सरसों की बुवाई के समय जरूरी खाद नहीं डाल पाए हैं, तो बाद में भी फसल की सही अवस्था पर पोषक तत्वों की कमी पूरी की जा सकती है. इसके लिए खाद डालने का सही समय और मात्रा जानना जरूरी है.
बुवाई के समय खाद नहीं डाल पाए तो भी चिंता न करें: अगर किसी वजह से सरसों की बुवाई के समय जरूरी खाद नहीं डाल पाए हैं, तो बाद में भी फसल की सही अवस्था पर पोषक तत्वों की कमी पूरी की जा सकती है. इसके लिए खाद डालने का सही समय और मात्रा जानना जरूरी है.
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सरसों की अच्छी बढ़वार के लिए खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सही मात्रा में डालें. एक हेक्टेयर खेत के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की सलाह दी जाती है. नाइट्रोजन की आधी मात्रा के साथ फास्फोरस और पोटाश डालें. खाद की सही मात्रा तय करने के लिए मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत का ध्यान रखें.
सरसों की अच्छी बढ़वार के लिए खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सही मात्रा में डालें. एक हेक्टेयर खेत के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की सलाह दी जाती है. नाइट्रोजन की आधी मात्रा के साथ फास्फोरस और पोटाश डालें. खाद की सही मात्रा तय करने के लिए मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत का ध्यान रखें.
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डीएपी नहीं मिले तो एसएसपी का विकल्प अपनाएं: अगर बुवाई के समय डीएपी नहीं मिल पाई है तो किसान इसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें फास्फोरस के साथ सल्फर भी मिलता है. इसकी मात्रा खाद में मौजूद पोषक तत्वों और खेत की जरूरत के हिसाब से तय करें.
डीएपी नहीं मिले तो एसएसपी का विकल्प अपनाएं: अगर बुवाई के समय डीएपी नहीं मिल पाई है तो किसान इसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें फास्फोरस के साथ सल्फर भी मिलता है. इसकी मात्रा खाद में मौजूद पोषक तत्वों और खेत की जरूरत के हिसाब से तय करें.
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तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करें: सरसों की फसल में सल्फर एक जरूरी पोषक तत्व है. इसकी कमी होने पर बीज में तेल की मात्रा और फसल के विकास पर असर पड़ सकता है. इसके लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलो सल्फर देने की सलाह दी जाती है. हालांकि, सही मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय करें.
तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करें: सरसों की फसल में सल्फर एक जरूरी पोषक तत्व है. इसकी कमी होने पर बीज में तेल की मात्रा और फसल के विकास पर असर पड़ सकता है. इसके लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलो सल्फर देने की सलाह दी जाती है. हालांकि, सही मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय करें.
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पहली सिंचाई के समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें: अगर बुवाई के समय नाइट्रोजन वाली खाद नहीं डाल पाए हैं तो खड़ी फसल में पहली सिंचाई के आसपास यूरिया दे सकते हैं. इससे पौधों को बढ़वार के दौरान जरूरी नाइट्रोजन मिलती है और फसल के विकास में मदद मिलती है.
पहली सिंचाई के समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें: अगर बुवाई के समय नाइट्रोजन वाली खाद नहीं डाल पाए हैं तो खड़ी फसल में पहली सिंचाई के आसपास यूरिया दे सकते हैं. इससे पौधों को बढ़वार के दौरान जरूरी नाइट्रोजन मिलती है और फसल के विकास में मदद मिलती है.
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यूरिया को दो या तीन हिस्सों में बांटकर डालें: पूरी मात्रा एक साथ डालने के बजाय यूरिया का इस्तेमाल दो या तीन बार में करें. पहली मात्रा पहली सिंचाई के आसपास और बाकी अगली सिंचाई के समय फसल की जरूरत देखकर दें. इससे पौधों को अलग-अलग अवस्थाओं में पोषण मिलता रहता है.
यूरिया को दो या तीन हिस्सों में बांटकर डालें: पूरी मात्रा एक साथ डालने के बजाय यूरिया का इस्तेमाल दो या तीन बार में करें. पहली मात्रा पहली सिंचाई के आसपास और बाकी अगली सिंचाई के समय फसल की जरूरत देखकर दें. इससे पौधों को अलग-अलग अवस्थाओं में पोषण मिलता रहता है.
Published at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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