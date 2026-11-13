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Mustard Farming: सरसों की फसल में कब और कितनी खाद डालें? जानें सही समय और तरीका
Sarson Ki Kheti: सरसों की बुवाई के समय खाद डालना भूल गए हैं तो अब भी फसल को जरूरी पोषण दे सकते हैं. पहली सिंचाई से लेकर यूरिया और सल्फर के इस्तेमाल तक, जानें खाद डालने का सही तरीका और मात्रा.
Mustard Sowing Tips: सरसों की बुवाई के समय अगर आप खेत में जरूरी खाद और उर्वरक डालना भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. खाद की कमी का असर फसल की बढ़वार और पैदावार पर पड़ सकता है, लेकिन सही समय पर कुछ जरूरी उपाय करके इसकी भरपाई की जा सकती है. यहां तक कि सिंचाई के दौरान भी फसल को जरूरी पोषण दिया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं सरसों की फसल में कब और कैसे डालें खाद, ताकि पैदावार पर बुरा असर न पड़े.
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Published at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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