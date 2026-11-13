सरसों की अच्छी बढ़वार के लिए खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सही मात्रा में डालें. एक हेक्टेयर खेत के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की सलाह दी जाती है. नाइट्रोजन की आधी मात्रा के साथ फास्फोरस और पोटाश डालें. खाद की सही मात्रा तय करने के लिए मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत का ध्यान रखें.