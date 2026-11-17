रेखा ने हिंदी सिनेमा में गजब की सफलता और लोकप्रियता हासिल की है. वहीं उनकी तरह ही बड़े पर्दे पर जादू उनके पिता जेमिनी गणेशन और मां पुष्पावली ने भी चलाया था. दोनों साउथ के मशहूर एक्टर्स थे. रेखा के पिता जेमिनी गणेशन को तो 'किंग ऑफ रोमांस' कहा जाता था. वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी चर्चा में रहे. उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि तीन-तीन शादियां की थी.

'किंग ऑफ रोमांस' कहलाते थे जेमिनी गणेशन

जेमिनी गणेशन की आज 106वीं बर्थ एनिवर्सरी है. दिवंगत अभिनेता का जन्म 17 नवंबर 1920 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ था. उन्होंने साल 1947 की फिल्म 'मिस मालिनी' में एक छोटे से रोल के जरिए अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. अभिनेता ने साल 1952 की फिल्म 'थाई उल्लाम' में निगेटिव रोल से पहली बड़ी पहचान हासिल की थी.

इसके बाद वो 'कलाथुर कन्नाम्मा', 'उन्नल मुडियम थंबी', 'वंजिक्कोट्टई वालिबन', 'पार्थिबन कनावु', 'वीरपांडिया कट्टाबोम्मन', 'देवता' और 'मिसियाम्मा' जैसी कई फिल्मों से पहचान बनाने में कामयाब हुए. जेमिनी ने तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी भाषा सहित 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था. करियर में ज्यादातर रोमांटिक भूमिकाओं के लिए उन्हें प्यार से 'काधल मन्नान' (रोमांस का राजा) कहा जाता था.

जेमिनी गणेशन ने की थी तीन-तीन शादियां

जेमिनी गणेशन की पहली शादी करीब 20 साल की उम्र में साल 1940 में अलामेलू से हुई थी. दोनों ने चार बेटियों जयालक्ष्मी, नारायणी, रेवती, कमला का वेलकम किया था. पुष्पावली के साथ काम करने के दौरान जेमिनी उन पर अपना दिल हार बैठे. दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे और बिना शादी के ही उन्होंने दो बेटियों रेखा और राधा का स्वागत किया.

जेमिनी गणेशन आगे जाकर एक्ट्रेस सावित्री के करीब आ गए थे. उनके अफेयर की भनक पुष्पावली को भी लग गई थी और इसके चलते उनका रिश्ता खत्म हो गया. जेमिनी ने साल 1954 में सावित्री से दूसरी शादी रचा ली थी.

78 साल की उम्र में की थी तीसरी शादी

जेमिनी की दूसरी पत्नी सावित्री का साल 1981 में निधन हो गया था. निधन से पहले सावित्री करीब 18 महीने तक कोमा में रही थीं. दूसरी पत्नी की मौत के 17 साल बाद जेमिनी ने तीसरी शादी साल 1998 में 78 साल की उम्र में 36 साल छोटी जूलियाना से की थी. बता दें कि जेमिना का साल 2005 में निधन हो गया था.