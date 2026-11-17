यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूसी सेना एक बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रही है. इसके लिए नॉर्थ कोरिया रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया करा रहा है. ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय (HUR) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि मॉस्को बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहा है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि दुर्भाग्य से रूस को उत्तर कोरिया से हर महीने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें मिल रही हैं. यह सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है. उत्तर कोरिया इस युद्ध में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके उन्हें और बेहतर बना रहा है. इससे कोरिया के आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं. यह यूरोप में हमारे लिए भी एक चुनौती है. अगर रूस के पास कोई ऐसा सहयोगी है, जो उसे बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है तो यूक्रेन को भी बराबरी की क्षमता की जरूरत है, ताकि हम रूस के खतरे का उसी स्तर पर जवाब दे सकें.

Unfortunately, Russia is receiving dozens of ballistic missiles a month from North Korea. This is a grave threat not only to Ukraine. North Korea is honing its ballistic missiles by having them used in this war. This creates additional challenges for the entire region surrounding Korea. It is also a challenge for us in Europe. If Russia has an ally that supplies it with ballistic missiles, then Ukraine also needs clear parity so that we can respond to the Russian threat on equal terms. Europe has missiles capable of carrying out effective strikes. Germany, France, the United Kingdom, Italy – we are discussing how countering Russia’s global banditry, supported by its ally in Pyongyang, must be backed by greater supplies of comparable weapons to Ukraine. Responding in kind is fully justified. We also need to return to the discussion of destroying Russia’s ballistic missile launchers. The Western world has the technology to do this, and to bring Russia to peace sooner and guarantee security more reliably, we must have these technologies here in Ukraine. From today’s evening address. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026

वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यूरोप से अपील

वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप के पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो प्रभावी हमला कर सकती हैं. जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ हम चर्चा कर रहे हैं. हमें रूस की गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए उसी तरह के हथियारों की बड़ी खेप मिलनी चाहिए, जैसी रूस को नॉर्थ कोरिया से मिल रही है.

हमें रूस को उसी के अंदाज में जवाब देना होगा. हमें रूस के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को तबाह करने पर भी फिर से चर्चा करनी होगी. पश्चिमी देशों के पास ऐसा करने की तकनीक मौजूद है. रूस को जल्द शांति की राह पर लाने और सुरक्षा को और अधिक पक्का करने के लिए, हमें यूक्रेन में इन तकनीकों की जरूरत है."