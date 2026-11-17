पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार (16 नवंबर 2026) को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया जाएगा. इस कदम से कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा. पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, अधिकारी ने कहा कि यह फैसला भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "यह हमारे 'संकल्प पत्र' में शामिल है. हम सही समय आने पर आवेदन शुल्क माफ कर देंगे."

शुभेंदु अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तावित भरोसा योजना के जरिए ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना की भी घोषणा की. उन्होंने कहा, "कई आर्थिक बाधाओं के बावजूद, हमने पहले ही कई पहल शुरू कर दी हैं. कर्मचारियों के अलग-अलग वर्गों के वेतन में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी की गई है." 'भरोसा' योजना को शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं. हम जल्द ही इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे.

5 वर्षों तक आर्थिक सहायता

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत, उम्मीदवारों को परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने जनवरी से भगिनी निवेदिता योजना शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली छात्राओं को 3 सालों में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की रोजगार रणनीति 3 क्षेत्रों पर केंद्रित होगी, सरकारी भर्तियां, निजी उद्योगों के माध्यम से नौकरियों का सृजन और युवाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना. अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. इस दौरान नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले 5 सालों में पुलिस और शिक्षा सहित अलग-अलग विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टरों को शामिल किया जाएगा, जबकि जनवरी में कोलकाता पुलिस के लिए 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि इस महीने पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए भर्ती अधिसूचना भी जारी होने की उम्मीद है. अधिकारी ने जिला पुलिस की पुलिस असिस्टेंस इन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट (PACE) पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम में 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.