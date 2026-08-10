इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा, देख लें लिस्ट

PM Kisan Yojana: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इनमें सबसे बड़ी स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस योजना में सरकार की ओर से किसानों कोहर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. लेकिन इसका फायदा हर किसान को नहीं मिलता. सरकार ने इसके लिए कुछ साफ नियम बनाए हैं. अगर कोई किसान तय कैटेगरी में आता है तो उसका नाम पीएम किसान की लिस्ट से बाहर हो सकता है.

नियमों को तहत कई लोग इसके दायरे में नहीं आते. यही वजह है कि सिर्फ जमीन आपके नाम होने से पीएम किसान का पैसा मिलना तय नहीं हो जाता. किसान की नौकरी, इनकम और परिवार की स्थिति भी देखी जाती है. इसलिए अगर आप इस योजना का फायदा ले रहे हैं तो अपनी पात्रता समय समय पर चेक करते रहना जरूरी है. गलत जानकारी के आधार पर पैसा मिलता रहा तो बाद में उसे वापस करने की नौबत भी आ सकती है. जान लें पूरी पात्रता जिससे न हो आगे कोई परेशानी.

सरकारी नौकरी और पेंशन वालों के लिए अलग नियम

पीएम किसान में खेती की जमीन होना जरूरी है लेकिन इसके साथ दूसरी शर्तें भी लागू होती हैं. अगर किसान या परिवार की तय कैटेगरी में आने वाला सदस्य सरकारी नौकरी में है तो पीएम किसान का लाभ नहीं मिल सकता. इसी तरह कुछ सरकारी पदों पर रह चुके लोग भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं. सरकारी पेंशन लेने वालों के लिए भी कुछ शर्तें लागू होती हैं. इसके अलावा जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें भी पीएम किसान का पैसा नहीं दिया जाता.

सरकार का फोकस ऐसे किसान परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंचाने पर है जिन्हें खेती के लिए इस सहायता की जरूरत है. इसलिए अगर आपकी नौकरी, पेंशन या इनकम की स्थिति बदल गई है तो इसे रिकॉर्ड में अपडेट कराना जरूरी है. गलत जानकारी देकर किस्त लेते रहने पर बाद में सरकार उस रकम की रिकवरी कर सकती है. ऐसे में पात्रता को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आधिकारिक रिकॉर्ड जरूर चेक करें.





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भूमिहीन मजदूरों वाली योजनाओं के नियम अलग

किसी किसान को पीएम किसान का पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर सरकारी योजना का फायदा ले सकता है. अलग अलग योजनाओं की अपनी पात्रता होती है. खासकर भूमिहीन कृषि मजदूरों और बीपीएल परिवारों के लिए चलने वाली योजनाओं में जमीन और परिवार की आर्थिक स्थिति को अलग तरीके से देखा जा सकता है. पीएम किसान का लाभ पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को मिलता है.

वहीं कई राज्यों में ऐसी योजनाएं भी चलती हैं जिनका फायदा जमीन नहीं रखने वाले मजदूरों को देने का प्रावधान होता है. इसलिए अगर कोई किसान पहले से पीएम किसान का लाभ ले रहा है तो उसे दूसरी योजना के नियम भी अलग से देखने चाहिए. सिर्फ यह मान लेना सही नहीं है कि एक योजना का पैसा मिलने के बाद दूसरी योजना का लाभ अपने आप बंद हो जाएगा. हर स्कीम में पात्रता अलग होती है और उसी के हिसाब से आवेदन स्वीकार किया जाता है.

श्रमिक योजनाओं में भी चेक होती है पात्रता

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर की मरम्मत और दूसरी जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है. लेकिन इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए श्रमिक के तौर पर पात्र होना जरूरी होता है. अगर किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड किसी दूसरी कैटेगरी में आता है तो कुछ योजनाओं में उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता.

यही वजह है कि किसान या मजदूर को किसी भी सरकारी स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले उसकी शर्तें पढ़ लेनी चाहिए. एक योजना का फायदा मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरी योजना में भी आपका नाम पक्का हो जाएगा. कई जगह आधार, बैंक अकाउंट, जमीन और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड के जरिए जानकारी का मिलान किया जाता है. इसलिए आवेदन में अपनी नौकरी, इनकम, जमीन और परिवार से जुड़ी जानकारी सही देना सबसे जरूरी है. इससे आगे चलकर पैसा रुकने या रिकवरी जैसी परेशानी से बचा जा सकता है.

आवेदन से पहले ऐसे चेक करें अपनी पात्रता

सरकारी योजनाओं में अब लाभार्थियों की जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड से वेरिफाई की जाती है. ऐसे में किसान को अपनी डिटेल्स अपडेट रखना काफी जरूरी हो गया है. जमीन का रिकॉर्ड, आधार, बैंक अकाउंट, इनकम और दूसरी जरूरी जानकारी में कोई गड़बड़ी है तो उसे समय रहते ठीक कराना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप पीएम किसान के लिए पात्र हैं लेकिन किस्त नहीं आ रही है तो स्टेटस चेक करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें.

वहीं अगर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें आप योजना के लिए पात्र नहीं हैं तो इसकी जानकारी छिपाना सही नहीं है. गलत तरीके से लिया गया पैसा बाद में वापस मांगा जा सकता है. इसलिए किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने से पहले उसके मौजूदा नियम जरूर देखें. इससे न सिर्फ आवेदन सही तरीके से होगा बल्कि आगे भुगतान रुकने जैसी परेशानी के चांस भी कम रहेंगे.





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