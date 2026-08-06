मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरभारत में अब कितनी जमीन पर हो रही खेती, 50 साल में कितनी घटी

भारत में अब कितनी जमीन पर हो रही खेती, 50 साल में कितनी घटी

Farming News: भारत में खेती के लिए जमीन का एरिया काफी तेजी से कम होता जा रहा है. 50 सालों में देश में कितनी घटी खेती की जमीन और आज देश में कुल कितनी जमीन पर हो रही है खेती. जान लीजिए डिटेल्स.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 06 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

Farming News: भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां आज भी बड़ी आबादी की कमाई खेती से जुड़ी हुई है. लेकिन पिछले कुछ दशकों में आबादी में काफी तेजी से बढ़ी है. और शहरों में भी विस्तार हुआ है. इस वजह से खेती के लिए जमीन में भी कमी आई है. अगर पिछले 50 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि देश में खेती के लिए मौजूद जमीन का दायरा लगातार घटा है. 

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आज के वक्त में भारत में कितनी जमीन पर खेती हो रही है और पिछले पांच दशकों यानी 50 सालों में खेती का कितना हिस्सा कम हुआ है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

आज भारत में कितनी जमीन पर हो रही है खेती?

अगर अभी के हालात देखें तो भारत की कुल जमीन का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी तौर पर खेती के काम आता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन करीब 15.5 से 16 करोड़ हेक्टेयर के आसपास है. 

जबकि हर साल जिस जमीन पर फसल उगाई जाती है. उसका एरिया लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर के करीब है. खेती के लिए मौजूद जमीन के मामले में भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है और अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है. यही वजह है कि देश को अपनी अनाज जरूरत के लिए बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. 

बढ़ती आबादी और जमीन के लगातार बंटवारे की वजह से हर किसान के हिस्से में आने वाली खेती की जमीन कम होती जा रही है. आज देश के ज्यादातर किसानों के पास एवरेज एक या दो हेक्टेयर से भी कम जमीन बची है. ऐसे में छोटे खेत से ज्यादा पैदावार लेना, लागत निकालना और परिवार का खर्च चलाना किसानों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो गया है.


भारत में अब कितनी जमीन पर हो रही खेती, 50 साल में कितनी घटी

यह भी पढ़ें: इस तरीके से घर पर ही उगा सकते हैं अनार, जान लीजिए प्रोसेस

50 सालों में कितना घटा खेती का रकबा?

अगर पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आते हैं. सत्तर के दशक में देश में खेती के लिए ज्यादा जमीन उपलब्ध थी. लेकिन समय के साथ लाखों हेक्टेयर खेती वाली जमीन दूसरे कामों में इस्तेमाल होने लगी. अनुमान के मुताबिक बीते पांच दशकों में करीब 20 से 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती योग्य जमीन गैर कृषि इस्तेमाल में चली गई. 

इसकी सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ते शहर, नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार रहा है. इसके अलावा रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल, गिरता भूजल स्तर और मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता भी खेती के लिए बड़ी परेशानी बन गई है. 

कई इलाकों में जमीन की पैदावार क्षमता कम होने से किसानों को खेती छोड़ने तक की नौबत आ गई. पहले जहां परिवारों के पास खेती के लिए ज्यादा जमीन हुआ करती थी, वहीं अब जमीन के छोटे छोटे हिस्सों में बंटने और बढ़ते निर्माण कार्यों की वजह से खेती का दायरा लगातार सीमित होता जा रहा है.


भारत में अब कितनी जमीन पर हो रही खेती, 50 साल में कितनी घटी

खेती की जमीन कम होने का क्या असर पड़ेगा?

खेती की जमीन का कम होना आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती का बनकर आ सकता है. जब अच्छी पैदावार देने वाली जमीन पर मकान, फैक्ट्री और दूसरे चीजों का कंस्ट्रक्शन हो जाता है. तो उसे दोबारा खेती के लायक बनाना बेहद मुश्किल होता है. 

दूसरी तरफ कम जमीन में ज्यादा उत्पादन लेने के दबाव में कई किसान केमिकल खाद और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे मिट्टी की सेहत पर असर पड़ रहा है. अगर खेती की जमीन इसी तरह कम होती रही. तो आने वाले समय में बढ़ती आबादी के लिए अनाज मुहैया करवाना बड़ी चुनौती बन सकता है. 

इस समस्या से निपटने के लिए अब वर्टिकल फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट फार्मिंग और दूसरी नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है. तो इसके साथ ही जरूरी है कि अच्छी खेती वाली जमीन को गैर कृषि कामों में इस्तेमाल करने से बचाया जाए. जिससे खेती सुरक्षित रहेगी. 

यह भी पढ़ें: PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Agricultural Land Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
भारत में अब कितनी जमीन पर हो रही खेती, 50 साल में कितनी घटी
भारत में अब कितनी जमीन पर हो रही खेती, 50 साल में कितनी घटी
एग्रीकल्चर
PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस
PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस
एग्रीकल्चर
Mango Plant in Pot: घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके
घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके
एग्रीकल्चर
मानसून में अपनाएं ये तरीके, हरे-भरे रहेंगे गुलाब
मानसून में अपनाएं ये तरीके, हरे-भरे रहेंगे गुलाब
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रसड़ा से उमाशंकर सिंह के बेटे को टिकट देंगी बसपा चीफ मायावती? खुद साफ की तस्वीर
रसड़ा से उमाशंकर सिंह के बेटे को टिकट देंगी बसपा चीफ मायावती? खुद साफ की तस्वीर
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
हिमाचल प्रदेश
रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है
रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget