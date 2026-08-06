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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस महीने करें इन फसलों की खेती, कमाएंगे बंपर मुनाफा

इस महीने करें इन फसलों की खेती, कमाएंगे बंपर मुनाफा

अगर आप अगस्त में खेती शुरू करने की सोच रहे हैं, तो जानिए कौन-सी फसलें अच्छी कमाई करा सकती हैं. साथ ही, सही फसल चुनने और खेत का ध्यान रखने से जुड़े आसान टिप्स भी जानें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 06 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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Agriculture News: खेती करने वाले हर किसान की यही इच्छा होती है कि उसकी फसल अच्छी हो और उसे अच्छा पैसा मिले. इसके लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही फसल लगाना भी जरूरी होता है. हर मौसम में अलग-अलग फसलें अच्छी होती हैं. अगर किसान मौसम को देखकर फसल लगाएं और समय-समय पर खेत का ध्यान रखें, तो उन्हें अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

अगस्त के महीने के लिए भी कुछ ऐसी फसलें हैं, जिन्हें लगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है. हालांकि, फसल लगाने से पहले अपने आस-पास के मौसम और खेती से जुड़ी जानकारी जरूर ले लें.

धान की खेती से हो सकती है अच्छी कमाई.

धान की खेती इस समय कई जगह की जाती है. चावल हर घर में खाया जाता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. अगर किसान अच्छे बीज लगाएं, खेत में जरूरत के हिसाब से पानी दें और समय-समय पर खेत का ध्यान रखें, तो ज्यादा फसल मिल सकती है. अच्छी फसल होने पर बाजार में अच्छा पैसा भी मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

मक्का की खेती भी है अच्छा तरीका

मक्का की मांग पूरे साल बनी रहती है. इसका इस्तेमाल खाने के साथ-साथ जानवरों के खाने और कई दूसरी चीजें बनाने में भी होता है. यह फसल ज्यादा समय नहीं लेती. अगर किसान समय पर पानी दें और खेत को साफ रखें, तो अच्छी फसल मिल सकती है. सही समय पर बेचने से अच्छी कमाई होने की उम्मीद रहती है.

दाल की फसल से भी हो सकता है फायदा.

इस महीने अरहर, मूंग और उड़द जैसी दालें भी लगाई जा सकती हैं. इन दालों का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है, इसलिए इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. अगर मौसम ठीक रहे और किसान समय पर खेत का ध्यान रखें, तो उन्हें अच्छी फसल मिल सकती है. बाजार में अच्छे दाम मिलने पर कमाई भी बढ़ सकती है.

सब्जियां लगाकर हर महीने हो सकती है कमाई.

अगर किसान कम जमीन में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो टमाटर, भिंडी, मिर्च, लौकी और खीरा जैसी सब्जियां लगा सकते हैं. इनकी जरूरत हर दिन रहती है. अगर सब्जियां सही समय पर बाजार पहुंच जाएं, तो उनका अच्छा दाम मिल सकता है. यही वजह है कि कई किसान सब्जियों की खेती से हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं.

फसल लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान.

अगर किसान सही समय पर सही फसल लगाएं और पूरे समय खेत का ध्यान रखें, तो उन्हें अच्छी फसल मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इससे उनकी कमाई भी बढ़ सकती है. थोड़ी समझदारी, सही समय और मेहनत के साथ किसान इस महीने धान, मक्का, दाल और सब्जियों जैसी फसलें लगाकर अच्छा फायदा उठा सकते हैं. यही छोटी-छोटी बातें खेती को सफल बनाने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं.

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Published at : 06 Aug 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Farming Tips Paddy Farming Agriculture News August Farming
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