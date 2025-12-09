900 करोड़ के घर में होंगे शिफ्ट जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही किया बड़ा फैसला

न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि वह जनवरी में मेयर का कार्यभार संभालने के बाद पत्नी के साथ ग्रेसी मेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे. ममदानी फिलहाल न्यूयॉर्क के एस्टोरिया में किराए के एक फ्लैट में रहते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि यह निर्णय परिवार की सुरक्षा और न्यूयॉर्क के लोगों के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

पत्नी के साथ ग्रेसी मेंशन में शिफ्ट होंगे ममदानी

ममदानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "मेरी पत्नी रमा दुआजी और मैंने जनवरी में ग्रेसी मेंशन में शिफ्ट होने का फैसला किया है." नवनिर्वाचित मेयर ने लिखा कि एस्टोरिया में उनका घर कितना खास है और यह इलाका उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा. हमें यहां का सब कुछ बहुत याद आएगा. ममदानी ने पिछले महीने मेयर का चुनाव बड़े अंतर से जीता. वह 100 से ज्यादा सालों में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर होंगे.

अब 900 करोड़ के आलीशान घर में रहेंगे ममदानी

ममदानी फिलहाल अपने न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट के लिए हर महीने 2,300 डॉलर्स यानी लगभग 2.07 लाख रुपए चुकाते हैं. ममदानी जनवरी 2026 में जिस ग्रेसी मेंशन मे शिफ्ट होने वाले हैं वह नदी किनारे स्थित किसी स्वर्ग से कम नहीं है. इसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इसे साल 1799 में बिजनेसमैन आर्किबाल्ड ग्रेसी ने बनवाया था.

इमिग्रेशन मुद्दे को लेकर ट्रंप को दी चुनौती

न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतते ही डेमोक्रेटिक नेता जोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे दी. उन्होंने कहा कि उनके प्रवर्तन अभियान के लिए आपको हम सभी से होकर गुजरना होगा. नवनिर्वाचित मेयर ने कहा कि एक अप्रवासी के नेतृत्व वाला शहर हमेशा अप्रवासियों का स्वागत करेगा. ममदानी ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं-टर्न द वॉल्यूम अप (वॉल्यूम बढ़ा दीजिए)."

