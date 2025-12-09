पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के अपहरण के मामले आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं. सिंध प्रांत में एक हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अगवा करने का एक और मामला सामने आया है. दोनों को अज्ञात बंदूकधारी जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार को कराची के शेरशाह स्थित सिंधी मोहल्ले में घटी.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार परिवार ने बताया कि महिला को तीन हथियारबंद व्यक्तियों ने घर से बाहर निकलते ही जबरन एक सफेद कार में बैठा लिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोग काफी घबराए हुए हैं. सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता शिवा काची ने कहा कि रानी और उनकी नाबालिग बेटी अब भी लापता हैं. उनके परिवार को डर है कि उन्हें जबरन इस्लाम कुबूल कराया जाएगा और फिर अपहरणकर्ताओं में से किसी एक से उसकी शादी कर दी जाएगी.

उन्होंने कहा, 'हमने प्राथमिकी दर्ज करवा दी है लेकिन जिस तरह से हिंदू मां और बेटी का अपहरण किया गया, वह बेहद चिंताजनक स्थिति है.' काची ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपील की कि वे इस पर ध्यान दें और कार्रवाई करें.

सिंध प्रांत में अक्सर हिंदू लड़कियों और महिलाओं के अपहरण की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं. उन्हें जबरन इस्लाम स्वीकार कराया जा रहा है और फिर उनकी शादी मुस्लिम पुरुषों से कर दी जाती है. ज्यादातर उम्र में बड़े पुरुषों से उनकी शादी की जाती है.

सिंध के मीरपुरखास में काची का ऑफिस है. काची ने कहा कि उन्हें खुद ऐसे समूहों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं जो हिंदू लड़कियों का अपहरण करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के अपराध में शामिल हैं. इनमें ज्यादातर गरीब परिवारों की लड़कियां होती हैं.

उन्होंने कहा, 'मुझे फोन पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं और मुझे अपनी जान का खतरा है लेकिन मैंने पुलिस को मामले की सूचना दे दी है और सुरक्षा की मांग की है. इस बीच, एक अन्य मामले में, सिंध प्रांत के उमरकोट शहर में हथियारबंद लोगों ने एक हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश की जिसकी हाल में शादी हुई थी.

भागवी अपने पति के साथ अपने माता-पिता से मिलने घर जा रही थी तभी हथियारबंद बदमाशों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की. हालांकि, आसपास के लोगों के दखल देने से हथियारबंद बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए.

