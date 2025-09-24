जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे

अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर बढ़ते विवाद और ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा फीस को 1,00,000 डॉलर तक बढ़ाने के फैसले ने भारतीय पेशेवरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसे समय में जर्मनी ने भारतीय टैलेंट के लिए बड़ा अवसर पेश किया है. भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारतीय युवाओं को आईटी, मैनेजमेंट, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों का लाभ उठाने की अपील की है.

राजदूत एकरमैन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “मैं सभी हाई-स्किल्ड भारतीयों से आग्रह करता हूं कि वे जर्मनी के स्थिर आप्रवासन नियमों और करियर ग्रोथ के शानदार अवसरों का फायदा उठाएं. यहां आईटी, मैनेजमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन नौकरियां उपलब्ध हैं.”

भारत का रुपया जर्मनी में कितना?

अगर आप जर्मनी की यात्रा करने या वहां पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि भारत का रुपया वहां कितने यूरो में बदलता है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत का 1 लाख रुपया जर्मनी में 955.95 यूरो (10430010 INR) के बराबर है. भारतीय रुपया और यूरो के बीच विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है. पिछले एक महीने में रुपया यूरो के मुकाबले लगातार दबाव में रहा है और ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है. इसका मतलब है कि भारतीय रुपये की वैल्यू यूरोपियन करेंसी के मुकाबले कमजोर हो रही है.

जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यूरो यहां की आधिकारिक करेंसी है. ऐसे में भारतीय छात्रों, पेशेवरों और यात्रियों के लिए यह विनिमय दर महत्वपूर्ण हो जाती है. उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय छात्र जर्मनी में पढ़ाई करने जाता है और उसके पास 10 लाख रुपये हैं, तो वहां पहुंचने पर उसे लगभग 9,559 यूरो मिलेंगे.