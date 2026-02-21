हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'विदेशी ताकतों के आगे झुक गया कोर्ट...', ट्रंप ने लगाया 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ, जानें कब से होगा लागू

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को लेकर दिए फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने सभी देशों पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Feb 2026 10:48 AM (IST)
टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (20 फरवरी) को बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने सभी देशों पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कहीं. उन्होंने कहा कि वो सेक्शन-122 के तहत नया आदेश साइन करेंगे, जो मौजूदा टैरिफ के ऊपर एक्स्ट्रा 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार ये नया टैरिफ 24 फरवरी को रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा.

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति IEEPA के तहत कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि व्यापार और राजस्व से जुड़े मामलों का संवैधानिक अधिकार कांग्रेस के पास है. 

विदेशी ताकतों के आगे झुक गया कोर्ट- ट्रंप  
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि यह फैसला निराशाजनक है. मैं कोर्ट के कुछ सदस्यों से शर्मिंदा हूं. ट्रंप यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट विदेशी ताकतों के आगे झुक गया है. ट्रंप ने कहा, 'विदेशी देश बहुत खुश हैं. वे सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें रोक दिया लेकिन ऐसे देश लंबे समय तक खुश नहीं रहेंगे."

ट्रंप ने कहा कि आज मैं एक आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा, जिसके तहत सेक्शन 122 के अंतर्गत 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाया जाएगा जो कि सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा. साथ ही ये भी कहा कि ये नया टैरिफ लगभग 5 महीनों तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान कई देशों पर टैरिफ तय करने के लिए जांच शुरू की जाएगी.

'मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार'
ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल टैरिफ वसूली को सीमित करता है लेकिन अन्य प्रकार के बैन पर रोक नहीं लगाता. उन्होंने कहा कि मैं और भी मजबूत फैसले लूंगा. जब उनसे पूछा गया कि वह टैरिफ नीति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार है और हमेशा से रहा है." 

टैरिफ से वसूले अरबों डॉलर का क्या होगा?
टैरिफ से वसूले गए अरबों डॉलर राजस्व की वापसी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि यह मामला आने वाले कई सालों तक अदालतों में चल सकता है. हमने सैंकड़ों अरब डॉलर वसूले हैं, लाखों नहीं, सैकड़ों अरब. अब सवाल है कि उस पैसे का क्या होगा? मुझे लगता है कि यह मामला अगले 2 साल या शायद 5 साल तक अदालतों में चलता रहेगा.

दिल्ली को फिर दहलाने की साजिश रच रहा लश्कर, आतंकियों के निशाने पर चांदनी चौक, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Published at : 21 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Donald Trump US Tariff SUPREME COURT
