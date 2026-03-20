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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वLPG Crisis: तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जल्दी निकलेंगे LPG के 2 टैंकर

LPG Crisis: तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जल्दी निकलेंगे LPG के 2 टैंकर

Strait of Hormuz: इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर हाल ही में कुछ समय के लिए जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी और पिछले 24 घंटों में कच्चा तेल लदा कोई भी टैंकर इस रास्ते से होकर नहीं गुजरा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Mar 2026 11:07 PM (IST)
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए दुनिया भर के देशों में कच्चे तेल, गैस और व्यापारिक जहाजों के आवाजाही पर ईरान की ओर से की गई नाकाबंदी के बीच भारत के लिए एक खुशखबरी आई है. आने वाले दिनों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए दो LPG के टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अराघची की फोन पर बात होने के बाद भारत के दो जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर आए थे. हालांकि पिछले 24 घंटों में कच्चे तेल से लदा कोई भी टैंकर इस रास्ते से होकर नहीं गुजरा है.

खाड़ी इलाके में लंगर डाले खड़े हैं दोनों भारतीय टैंकर

अलजजीरा ने डेटा एनालिटिक्स फर्म कपलर (Kpler) के हवाले से रिपोर्ट किया है कि भारतीय झंडे लगे ये दोनों एलपीजी टैंकर फिलहाल खाड़ी क्षेत्र के जलक्षेत्र में लंगर डाले हए हैं और हालात के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं. एक खाली कच्चे तेल का टैंकर, जिस पर अमेरिका के प्रतिबंध लागू हैं, बुधवार (18 मार्च, 2026) को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर वापस ईरानी जलक्षेत्र की ओर लौट गया.

दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

होर्मुज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है. यह समुद्री रास्ता खाड़ी देश के जलक्षेत्र को हिंद महासागर के साथ जोड़ता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत इसी रास्ते से होकर गुजरता है. ऐसे में इस इलाके में किसी भी तरह से दिक्कत या बाधा का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और आपूर्ति पर पड़ सकता है.

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में की है नाकाबंदी

इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रास्ते पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है. ईरान इस रास्ते से होकर गुजरने वाले दुनिया के हर देश के जहाज को अपने ड्रोन और मिसाइलों का निशाना बना रही है. हालांकि, ईरान ने भारत के तेल और गैस टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरने की अनुमति दे दी है.

यह भी पढ़ेंः भारत में प्रीमियल पेट्रोल के दाम बढ़े, रेगुलर फ्यूल में बदलाव नहीं, जानें दिल्ली, मुंबई से UP-बिहार तक कितनी कीमतें

Published at : 20 Mar 2026 11:07 PM (IST)
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LPG  INDIA ISRAEL IRAN WAR Strait Of Hormuz IRAN
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