Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

इजरायल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग शुरू हुए तीन हफ्ते का समय बीत चुका है. इस दौरान जहां ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने और वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर हमलों के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में कार्यरत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है.

डैनियल बेनैम ने भारत को 21वीं सदी का सबसे प्रमुख मध्यस्थ करार देते हुए कहा कि खाड़ी के देश नई दिल्ली को भविष्य के एक सुपरपॉवर के तौर पर देखते हैं.

अमेरिकी पूर्व अधिकारी ने क्या कहा?

अरेबियन पेनिनसुला के एक्सपर्ट डैनियल बेनैम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि खाड़ी देश भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों की खूब सराहना करते हैं और इसे भविष्य की एक बड़ी ताकत के तौर पर भी देखते हैं. इसके अलावा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान की दोस्ती और संबंधों पर कहा कि खाड़ी क्षेत्र के देश भारत के साथ बड़ी, व्यापक और रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं.

ओमान जैसे देश के भारत के हैं करीबी रिश्तेः बेनैम

बेनैम ने कहा कि गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) के सभी देशों के साथ बातचीत करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इस इलाके के लगभग सभी देश भारत को भविष्य की बड़ी शक्ति के तौर पर देखते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत से उन्हें लेबर मिलते हैं और पूंजी भेजते हैं, बल्कि वे भारत को 21वीं सदी के सबसे बड़ा मध्यस्थ मानते है.

उन्होंने कहा कि अगर तुरंत नहीं तो निश्चित रूप से समय के साथ ऐसा होगा. यही भविष्य की दिशा है. सभी इसे देख रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं. यही कारण है कि ओमान जैसे देश के साथ समझौता हुआ है, लेकिन यही कारण है कि पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच इतने मजबूत रिश्ते हैं.

यह भी पढ़ेंः भारत में प्रीमियल पेट्रोल के दाम बढ़े, रेगुलर फ्यूल में बदलाव नहीं, जानें दिल्ली, मुंबई से UP-बिहार तक कितनी कीमतें

