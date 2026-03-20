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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडिल ईस्ट में 3 वॉरशिप भेजेगा अमेरिका, ट्रंप ने नाटो को सुनाई खरी-खोटी... ईरान युद्ध में 5 बड़े अपडेट्स

मिडिल ईस्ट में 3 वॉरशिप भेजेगा अमेरिका, ट्रंप ने नाटो को सुनाई खरी-खोटी... ईरान युद्ध में 5 बड़े अपडेट्स

Israel-Iran War: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने आरोप लगाया कि दुश्मनों ने ईरान पर हमला कर देश में डर का माहौल फैलाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने इरादों में जीत नहीं पाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Mar 2026 11:53 PM (IST)
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पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इजरायल-अमेरिका के साथ ईरान की जंग में हर रोज नया घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में की गई नाकाबंदी को लेकर अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने ईद-उल-फितर के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को बधाई दी है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान के खिलाफ झूठे षड्यंत्र बनाने का आरोप लगाया है. जानें ईरान युद्ध से जुड़े पांच बड़े अपडेट्स- 

मिडिल ईस्ट में तीन वॉरशिप भेज रहा अमेरिका

ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका का पेंटागन मिडिल ईस्ट में तीन वॉरशिप और हजारों की संख्या में अतिरिक्त मरीन सेना भेज रहा है. हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह ईरान में जमीन पर सैनिकों को तैनात नहीं करेंगे.

अमेरिका की ओर से मध्य पूर्व में भेजे जाने वाले तीन वॉरशिप्स में USS बॉक्सर और दो एम्फीबियस असॉल्ट रेडी वॉरशिप्स शामिल हैं. इसके अलावा, पेंटागन 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के लगभग 2,200 से 2,500 मरीन सैनिकों की भी तैनाती कर रहा है.

मुज्तबा खामेनेई का ईरान को संदेश

फारसी नववर्ष और ईद-उल-फितर के मौके पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने देशवासियों के नाम बधाई संदेश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल को आड़े हाथ लेते हुए धमकी भी दी. मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि पिछले साल ईरान की जनता ने सैन्य और सुरक्षा से जुड़े तीन बड़े मुकाबलों का सामना किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि दुश्मनों ने ईरान पर हमला कर देश में डर का माहौल फैलाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने इरादों में जीत नहीं पाए. हम मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से परे वैश्विक घमंड के लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

ट्रंप ने नाटो देशों को सुनाई खरी-खोटी 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक तेल संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर नाटो देशों पर नाराजगी जताई है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में अकेले लड़ रहा है और नाटो के सदस्य देश इसका साथ नही दे रहे हैं. अब जब खतरा कम हो गया है तो वे तेल की दामों को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने को तैयार नहीं है. ये लोग कायर हैं और हम इन्हें याद रखेंगे. 

IRGC के टॉप कमांडर नैनी मारे गए

ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की अमेरिका और इजरायल की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई में मौत हो गई है. उनकी मौत खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिकों को मौजूद होने के दावों को चुनौती के साथ धमकी देने के कुछ घंटों के बाद ही हो गई. 

श्रीलंका ने अमेरिका के फाइटर जेट को नहीं दी लैंडिंग परमिशन

वहीं, ईरान के साथ जंग के बीच एशियाई देश श्रीलंका ने अमेरिकी फाइटर जेट को अपनी जमीन पर लैंडिंग करने के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने अपने देश की संसद में कहा कि सरकार ने मार्च महीने की शुरुआत में अमेरिका के दो लड़ाकू विमानों के देश के मत्ताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. 

यह भी पढ़ेंः 'खाड़ी देश भारत को सुपरपावर...', ईरान से जंग के बीच बाइडेन सरकार में अमेरिका के टॉप अफसर का बड़ा बयान

Published at : 20 Mar 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
America Middle East DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR IRAN
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