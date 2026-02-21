एक्सप्लोरर
दिल्ली को फिर दहलाने की साजिश रच रहा लश्कर, आतंकियों के निशाने पर चांदनी चौक, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Delhi Terror Alert: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर संभावित आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर के सदस्य लाल किले के आसपास धमाके की साजिश रच रहे हैं. खास तौर पर चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर उनके निशाने पर बताया जा रहा है. यह जानकारी खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा IED हमले की योजना बना रहा है. बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में हुए विस्फोट के बाद यह संगठन भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली को फिर दहलाने की साजिश रच रहा लश्कर, आतंकियों के निशाने पर चांदनी चौक, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
इंडिया
'अगर भारत और इंतजार करता तो', ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल
इंडिया
एयर शो में वायुसेना की टीम ने किया कमाल, हैरतअंगेज प्रदर्शन देख दंग रह गए लोग
इंडिया
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और CM योगी विवाद पर शारदा पीठ के शंकराचार्य का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
इंडिया
8 Photos
900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्प बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL