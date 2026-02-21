दिल्ली को फिर दहलाने की साजिश रच रहा लश्कर, आतंकियों के निशाने पर चांदनी चौक, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Delhi Terror Alert: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर संभावित आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर के सदस्य लाल किले के आसपास धमाके की साजिश रच रहे हैं. खास तौर पर चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर उनके निशाने पर बताया जा रहा है. यह जानकारी खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा IED हमले की योजना बना रहा है. बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में हुए विस्फोट के बाद यह संगठन भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.