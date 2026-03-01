मध्य-पूर्व में हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) बंद होने के बाद उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है. अमेरिका-इज़रायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के चलते लगभग 180 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.