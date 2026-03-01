हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वDubai Flight Cancelled: ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री

Dubai Flight Cancelled: ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री

Dubai Flight Cancelled: अमेरिका-इज़रायल हमलों के बाद मध्य-पूर्व के एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा दुबई जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Dubai Flight Cancelled: अमेरिका-इज़रायल हमलों के बाद मध्य-पूर्व के एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा दुबई जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द है.

दुबई एयरपोर्ट पर हमले से फ्लाइट्स कैंसिल

1/7
मध्य-पूर्व में हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) बंद होने के बाद उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है. अमेरिका-इज़रायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के चलते लगभग 180 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.
मध्य-पूर्व में हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) बंद होने के बाद उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है. अमेरिका-इज़रायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के चलते लगभग 180 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.
2/7
ईरान की ओर से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद खाड़ी देशों, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत में विस्फोटों की खबरें सामने आईं.
ईरान की ओर से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद खाड़ी देशों, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत में विस्फोटों की खबरें सामने आईं.
Published at : 01 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Flights Cancelled US Middle East Iran ISRAEL #iran

