Dubai Flight Cancelled: ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री
Dubai Flight Cancelled: अमेरिका-इज़रायल हमलों के बाद मध्य-पूर्व के एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा दुबई जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द है.
दुबई एयरपोर्ट पर हमले से फ्लाइट्स कैंसिल
Published at : 01 Mar 2026 02:25 PM (IST)
