अमेरिका में आपराधिक गतिविधि का हवाला देकर आप्रवासियों के खिलाफ की गई व्यापक कार्रवाई के तहत 2025 में 8,000 छात्र वीजा समेत एक लाख से अधिक वीजा रद्द कर दिए गए. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए हम इन ठगों को प्रत्यर्पित करते रहेंगे.' पोस्ट में कहा गया है, 'अमेरिका में आपराधिक गतिविधियों के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई करते हुए विदेश मंत्रालय ने 8,000 छात्र वीजा और 2,500 विशेष वीजा समेत 1,00,000 वीजा रद्द कर दिए हैं.'

विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि एक साल से भी कम समय में ट्रंप प्रशासन ने एक लाख से अधिक वीजा रद्द किए हैं. उन्होंने कहा, 'इनमें हमला, चोरी और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे अपराधों में आरोपी या दोषी हजारों विदेशी नागरिकों के वीजा शामिल हैं.' फॉक्स न्यूज की खबर के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानी 2024 में 40 हजार वीजा रद्द किए गए थे, जिसकी तुलना में 2025 में दोगुने से भी अधिक वीजा रद्द किए गए. खबर में कहा गया है कि 2025 में जिन लोगों के वीजा रद्द किए गए, उनमें से ज़्यादातर कारोबारी और पर्यटक थे, जो वीजा की अवधि से ज़्यादा समय तक देश में ठहरे थे.

छात्र वीजा रद्द होना शिक्षा जगत में चिंता

8,000 छात्र वीजा का रद्द होना इस पूरी कार्रवाई का सबसे संवेदनशील पहलू माना जा रहा है. अमेरिका दुनिया भर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां भारत, चीन, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से लाखों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं. छात्र वीजा रद्द होने की खबर ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विश्वविद्यालयों दोनों को चिंता में डाल दिया है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि केवल उन्हीं छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए.

