Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के दौरे पर हैं. यहां वो अलग-अलग बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में वैष्णव ने शिरकत की. बैठक को लेकर उन्होंने खुद जानकारी दी.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती पर केंद्रित एक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया. जैसा कि हम सभी जानते हैं और विशेष रूप से भारत में जब विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, तेजी से बढ़ रहा है तो भारत सहित सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का होना बहुत जरूरी है.

नई परियोजनाओं के फंड को लेकर चर्चा

उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई देशों के प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले महत्वपूर्ण खनिज विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी खनिज टिकाऊ तरीके से सुरक्षित किए जा सकें. इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों पर चर्चा की और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बात की. इस बैठक में नई परियोजनाओं के फंड को लेकर भी चर्चा की गई.

अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कई देशों के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर विचार विमर्श हुआ. इसके अलावा रिसाइकिलिंग पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई. कई देशों के बीच रिसर्च कार्य शेयर करने को लेकर आपस में चर्चा हुई और कई समझौते भी हुए. उन्होंने बताया कि यह एक बहुत ही सकारात्मक बैठक थी, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार लाने पर जोर दिया गया.

ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि विदेशी शक्तियों के खनिज उत्पादन पर निर्भरता के कारण अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईए) के अनुसार चीन तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ खनिज तत्वों सहित अधिकांश खनिजों का अग्रणी शोधक (रिफाइनर) है और इसकी औसत बाजार हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है.

ये भी पढ़ें

भारत पर अब लगेगा 75 फीसदी टैरिफ? ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगाया 25 फीसदी टैक्स