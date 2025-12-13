बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट कराने वाले पर अटैक, दिनदहाड़े शरीफ उस्मान हादी पर फायरिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में अज्ञात हमलावरों का खौफ दिखाई देने लगा है. बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. भारत-विरोधी बयानों के लिए कुख्यात शरीफ उस्मान हादी, बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों में हिस्सा लेने वाला था, लेकिन आम चुनावों की घोषणा के अगले दिन यानी शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को उस्मान को उस वक्त गोली मार दी गई, जब वो टुकटुक-रिक्शा से जा रहा था.

बेहद नाजुक बनी हुई है उस्मान हादी की स्थिति

हमले के बाद उस्मान हादी को गंभीर हालत में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को दोपहर करीब 2:40 बजे भर्ती कराया गया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने तुरंत हादी का इलाज शुरू किया. डॉक्टरों ने कहा कि उस्मान के सिर के दाहिने हिस्से से गोली अंदर घुसी और बाएं हिस्से से बाहर निकल गई. इससे यह साफ है कि बाइक सवार हमलावरों ने उस्मान हादी को पाइंट ब्लैंक से निशाना लगाकर गोली मारी है. डॉक्टरों ने यह भी कहा कि गोली के कुछ छोटे-छोटे कण हादी के दिमाग के अंदर ही फंसे हुए हैं और उन्हें दो बार दिल का दौरा भी पड़ चुका है. यह भी कहा जा रहा है कि हादी को सर्जरी के लिए विदेश भेजने की भी तैयारी है.

फिलहाल हादी को एवेरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. डॉक्टरों ने कहा कि दिमाग में सूजन और दबाव के कारण हादी की स्थिति खराब है. अगर जरूरत पड़ी तो उनके दिमाग का एक हिस्सा हटाना भी पड़ सकता है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

बांग्लादेश की राजधानी ढाका की पुलिस ने कहा कि यह पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दोनों बाइक सवार काले रंग के हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि हमलावरों ने इस संगीन वारदात को कुछ सेकेंडों में अंजाम दिया है. हादी टुकटुक-रिक्शा पर बैठकर हाई कोर्ट इलाके की ओर से जा रहे थे. तभी पीछे से बाइक सवार हमलावर आए. बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने बंदूक निकाली और बहुत नजदीक ने उस्मान हादी को अपना निशाना बनाया. गोली लगते ही उस्मान रिक्शे से नीचे सड़क पर गिर गए.

यह भी पढ़ेंः 'आपने वादा किया था...', पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की Ex वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क को क्यों लिखी चिट्ठी?