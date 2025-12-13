हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'आपने वादा किया था...', पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की Ex वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क को क्यों लिखी चिट्ठी?

'आपने वादा किया था...', पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की Ex वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क को क्यों लिखी चिट्ठी?

Imran Khan in Jail: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक्स वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क से कहा कि पाकिस्तान की टीवी और रेडियो से इमरान का नाम गायब कर दिया गया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Dec 2025 07:44 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक्स वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क को चिट्ठी लिखी है. जेमिमा ने आरोप लगाया है कि एक्स प्लेटफॉर्म जानबूझकर इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार से जुड़े उनके पोस्ट की रीच को कम कर रहा है. उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा किया था.

एलन मस्क को संबोधित करते हुए गोल्डस्मिथ ने कहा कि 2022 में पाकिस्तान की सत्ता से हटाए जाने के बाद से इमरान खान को पिछले 22 महीनों से एक क्रूर एकांत कारावास में राजनीतिक कैदी के तौर पर बंद करके रखा गया है. इस दौरान उनके और इमरान खान के दो बेटे अपने पिता से मिल तक नहीं पाए हैं, पिछले कई महीनों से उनसे बात नहीं कर सके हैं और यहां तक कि उन्हें चिट्ठी भेजने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है.

टीवी-रेडियो से हटा दिया गया इमरान खान का नाम- जेमिमा

गोल्डस्मिथ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के टीवी और रेडियो से इमरान खान का नाम लगभग पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ही वह एकमात्र स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बचा है, जहां इस कथित गंभीर अन्याय को पूरी तरह से उजागर किया जा सकता है.

जेमिमा ने आरोप लगाया कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स खुद भी उनकी पहुंच को सीमित कर रहा है. उन्होंने एक्स के एआई टूल ग्रोक के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि उनके अकाउंट पर सीक्रेट थ्रॉटलिंग की जा रही है, जिसके चलते इमरान खान की जेल की स्थिति और उनके बेटों की उनसे मुलाकात से जुड़े पोस्ट एल्गोरिदम के जरिए छिपाए जा रहे हैं.

जेमिमा ने मस्क को उनके वादे की दिलाई याद

जेमिमा ने मस्क से कहा, 'आपने अभिव्यक्ति की आजादी का वादा किया था, ऐसी अभिव्यक्ति का नहीं, जिसे कोई सुन ही न सके.' उन्होंने एलन मस्क से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उनके अकाउंट की पहुंच को फिर से बहाल करने की अपील की. 

Published at : 13 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Embed widget