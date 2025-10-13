नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति

अफ्रीकी महाद्वीप के मेडागास्कर देश में 25 सितंबर 2025 को शुरू हुआ Gen-Z का सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गया. हालात ये हो गई कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को देश छोड़ना पड़ा. देश में फैल रहे प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति राजोएलिना ने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन उनकी यह तरकीब भी काम नहीं आई. यहां के नौजवानों के विद्रोह में अब सेना की एंट्री हो गई है.

सुरक्षाबलों और Gen-Z प्रदर्शनकारियों में झड़प

मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले दावा किया था कि सेना तख्तालट करना चाहती है. यहां Gen-Z ने पानी और बिजली की कमी को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था. इस दौरान हजारों युवा सड़क पर उतर गए, जिनकी थोड़ी देर बाद सुरक्षाबलों के साथ झड़प हो गई. बताया जा रहा है कि इस झड़प में करीब 22 लोगों की मौत हो गई. यहां के लोगों का कहना है कि उन्हें बुनियादी सेवाओं के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है.

कैसे सत्ता में आए एंड्री राजोएलिना

रेडिया फ्रांस इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर रविवार (12 अक्तूबर 2025) को फ्रांसीसी सैन्य विमान से राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को सुरक्षित मेडागास्कर से निकाला गया. राजोएलिना ने साल 2009 में सेना के समर्थन से पहली बार सत्ता हासिल की थी. साल 2014 में उन्होंने पद छोड़ दिया था. इसके बाद 2018 में चुनाव जीतकर वे एक बार फिर मेडागास्कर के राष्ट्रपति बन गए.

राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने छोड़ा देश

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेडागास्कर के विपक्षी नेता ने बताया कि राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने देश छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि युवाओं के कई सप्ताह के विरोध प्रदर्शन के बाद वह काफी अलग-थलग पड़ गए थे. सेना की एक युनिट CAPSAT भी प्रदर्शनकारियों के साथ इन रैलियों में शामिल हुए. सेना के इस युनिट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश को अस्वीकार कर दिया था.

ये भी पढ़ें : नेतन्याहू और मुस्लिम देशों की तारीफ, इजरायल से किया ये बड़ा वादा, मिडिल ईस्ट को लेकर क्या संदेश देता चाहते हैं ट्रंप?